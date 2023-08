Kiszivárgott képeken a Lenovo kézikonzolja

Úgy néz ki, ennél a gépnél a Nintendo Switch volt az egyik inspiráció.

Egy ideje keringenek pletykák arról, hogy az Asus után a Lenovo is megérkezik a laptopoknál is kompaktabb hordozható játékgépek, vagy ha úgy tetszik, a kézikonzolok piacára, a Windows Report pedig már képeket is szerzett az állítólag Lenovo Legion Go néven érkező masináról. A fotók alapján a gyártó alapvetően nem a Steamdecket „másolta le”, mint az Asus, sokkal inkább a Nintendo Switch volt az inspiráció.

Ennek megfelelően kapunk egy képernyőt, aminek a két oldalán találhatók a kezelőszervek, amik leszedhetők a kijelző mellől, és attól függetlenül is használhatók – belül még egy hörgős kapcsolót is látni az egyiken. A koncepció a japán kézikonzolnál nagyon jól bevált, kíváncsiak vagyunk, hogy a Lenovo pontosan milyen funkciókkal ruházza fel ezeket a perifériákat. Érdemes megjegyezni ugyanakkor, hogy a Lenovo azért tanult a Steamdecket készítő Valve-tól is, hiszen a hagyományos gamepad-szerű kialakítás mellett a jobb oldali kontrolleren helyet kapott egy érintésérzékeny felület is.

Utóbbi főleg azért jó hír, mert a jelenleg ismert információk alapján a Legion Go Windows 11 operációs rendszerrel kerül majd forgalomba (tehát lényegében itt is egy hordozható PC-t kapunk), és ennek kezeléséhez azért jól jöhet az apró touchpad.

Ami a további specifikációkat illeti, azok egyelőre (hivatalos bejelentés híján) még nem tisztázottak, annyi viszont bizonyosnak tűnik, hogy a kijelző 8 hüvelykes (tehát nagyobb, mint a ROG Ally esetében), lesz SD-kártya alapú bővítés, két USB-C port, a teljesítményért pedig állítólag az AMD új processzora, a Phoenix fog gondoskodni.