A Google újabb lépést tesz a bosszúpornó ellen

A Google sok kritikát kapott a személyes adatok védelmével kapcsolatos hiányosságai miatt, azonban kétségtelen, hogy egyre több lépést tesz ennek javítására. A technológiai óriás több adatvédelmi frissítést is bejelentett, ami biztonságot adhat – írja a Slashgear.

A tengerentúlon már be is vezették az Eredmények rólad eszközt a felületre, amivel monitorozhatjuk, milyen információk érhetők el rólunk a világhálón. Amennyiben személyes adatok, például e-mail címek, telefonszámok, lakcímek szivárognak ki, a Google-től kérhetik az adatok törlését. A gyorsabb reagálás érdekében a kereső már értesítést is küld, amennyiben új, esetlegesen kifogásolható tartalom jelenik meg rólunk.

A funkció a kereső beállítások menüjének Adatvédelem és biztonság menüpontja alatt fog élesedni, ahol az Eredmények Önről feliratot kell majd kutatni. A frissítés egyelőre csak angol nyelven érhető el, de hamarosan hazánkba is bevezethetik. Emellett ott van a Biztonságos keresési funkció is, amely legújabb frissítésének köszönhetően már elrejti, elmossa a potenciálisan explicit tartalmakat, így védelmet nyújtanak a nem megfelelő anyagokkal való véletlen találkozás ellen.

Hasznos újítás lehet, hogy hamarosan személyes explicit képekre is kiterjed ez a funkció. A szigorítás célja, hogy kiszűrje a nem konszenzusos módon közzétett, kvázi bosszúpornóként használt fotókat a felhasználókról. Az új frissítés megkönnyíti az egyes felhasználók számára, hogy kérjék az ilyen képek eltávolítását a keresési eredményekből.