Már készül a PlayStation 5 Pro

Az alapmodellnél erősebb hardverre lehet számítani, mint a PlayStation 4 Pro esetében.

A Sony már javában dolgozik a PlayStation 5 Pro konzolon, a megjelenés leghamarabb valamikor 2024 végén várható – írja az Insider Gaming bennfentes forrásaira hivatkozva.

Konkrétumokat egyelőre nem közölt a lap, csak annyi tűnik biztosnak, hogy akárcsak az előző generációs PlayStation 4 esetében, a PS5 Pro bizonyos hardverspecifikációt illetően erősebb lesz a 2020 őszén bemutatott alapmodellnél. Amennyiben hinni lehet a magazinnak nyilatkozó informátornak, a cél az, hogy az új gép még jobb teljesítményt nyújtson a videójátékok látványvilágát szebbé és realisztikusabbá tévő ray-tracing (sugárkövetés) technológiát illetően.

A konzolok világában régóta bevetett szokás, hogy néhány évvel a premiert követően a gyártók az alapmodellnél valamivel áramvonalasabb (kisebb, áttervezett) vagy hardveresen erősebb változattal állnak elő. Így volt ez már a PlayStation 2 esetében is, de az Xbox 360-ból és a PlayStation 3-ból is több változat készült, a Nintendo Switch is kapott egy jobb kijelzővel szerelt verziót, a PlayStation 4-ből az életciklusa közepén készült egy Pro verzió, az Xbox One-ból pedig 2017-ben készült el a jobb komponenseket tartalmazó Xbox One X.