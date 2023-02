Fontos frissítést kap az Instagram

A Meta az elmúlt években leginkább a TikTok funkcióit próbálta beépíteni népszerű platformjaira, ami némileg sikeresnek is mondható, hiszen a Facebook átlépte a kétmilliárd napi felhasználót. Most azonban a Telegramtól lestek el egy hasznos funkciót, ami leginkább a tartalomgyártók kommunikációját segíti – írja az Engadget.

A „broadcast channel” funkció lényege, hogy a közösségi média tartalomgyártói közvetlenül a követők postaládájába küldhetnek üzenetek, csakúgy mint a Telegram csatornáin. A csoporthoz csatlakozók reagálhatnak az üzenetekre és szavazhatnak is bizonyos kérdésekben, de közvetlenül nem vehetnek részt a beszélgetésben.

A szöveges üzenetek mellett hanganyagokat, fotókat és egyéb tartalmakat is megoszthatnak a tartalomgyártók.

Mark Zuckerberg bejelentette, a jövőben demonstrációként a Meta csatornáján fogják közzétenni a friss híreket a cég fejlesztéseiről, és megoldásairól. Az új funkciót már igénybe is vette néhány influenszer. A Meta egyébként azt is tervezi, hogy a funkciót hamarosan a Facebookon és a Messengeren is elkezdi tesztelni.