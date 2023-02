Hatalmas sikert ért el ez a pilóta nélküli vadászrepülő

Először hajtott végre sikeres tesztrepülést egy ember nélküli, kizárólag mesterséges intelligencia által irányított taktikai repülőgép – írja az IFLScience a Lockheed Martin haditechnológia vállalat közleménye alapján.

A mesterséges intelligencia által hajtott VISTA X-62A elnevezésű taktikai tesztrepülő közel 17 órát töltött a levegőben. A teszthez egy F-16D vadászgépet szereltek fel fejlett műszerekkel, amelyek az amerikai légierőnek is besegítő vállalat két autonóm rendszerét, egy modellkövetési algoritmust (MFA), valamint az úgynevezett System for Autonomous Control of the Simulation-t (SACS) együttesen használta.

Dr. M. Christopher Cotting, az amerikai légierő tesztpilóta-iskolájának kutatási igazgatója elmondta, a rendszer hamarosan a jövő pilótáinak kiképzésére is alkalmas lesz.

Az autopilóta rendszereket egyébként már évek óta használják a repülés fenntartására, valamint az irányítás átvételére vészhelyzet esetén, de arra eddig nem volt példa, hogy a mesterséges intelligencia rendszerek ilyen komoly feladatokat is megoldjanak a taktikai hadviselés terén.