Ezekre a Samsung telefonokra biztos jön az Android 14

Harminc készülék már biztos megkapja a Google operációs rendszerének legújabb verzióját.

Az Android 14 mindenki számára elérhető verziójának érkezése ugyan csak valamikor a nyár végén vagy ősz elején várható, de a Samsung utóbbi években bevezetett frissítési irányelvei alapján már könnyen összeállítható egy olyan harmincas lista, amin azon készülékek szerepelnek, amik bizonyosan megkapják a Google mobil operációs rendszerének következő verzióját (illetve a dél-koreai gyártó saját fejlesztésű kezelőfelületének új változatát, a One UI 6.0-t).

Samsung Galaxy A73

Samsung Galaxy A72

Samsung Galaxy A53

Samsung Galaxy A52 (A52 5G, A52s)

Samsung Galaxy A33

Samsung Galaxy A23

Samsung Galaxy A14

Samsung Galaxy A13

Samsung Galaxy A04s

Samsung Galaxy M53 5G

Samsung Galaxy M33 5G

Samsung Galaxy M23

Samsung Galaxy S23 Ultra

Samsung Galaxy S23+

Samsung Galaxy S23

Samsung Galaxy S22 Ultra

Samsung Galaxy S22+

Samsung Galaxy S22

Samsung Galaxy S21 FE

Samsung Galaxy S21 Ultra

Samsung Galaxy S21+

Samsung Galaxy S21

Samsung Galaxy Tab S8 Ultra

Samsung Galaxy Tab S8+

Samsung Galaxy Tab S8

Samsung Galaxy Z Fold4

Samsung Galaxy Z Flip4

Samsung Galaxy Z Fold3

Samsung Galaxy Z Flip3

Samsung Galaxy Xcover 6 Pro

A Google a napokban már közzé is tette az Android 14 fejlesztői verzióját, de a Developer Preview egyelőre csak a Google saját készülékein tesztelhető (a letöltése is csak szakértőknek ajánlott), ugyanakkor az elmúlt évek tapasztalatai alapján a folyamatosan fejlődő előzetes verziók hamarosan elérhetők lesznek más gyártók okostelefonjaira is.