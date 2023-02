Fontos frissítéseket kap a Google böngészője

Február hetedike a Biztonságos internet napja, melynek alkalmából a Google olyan funkciót mutatott be, amellyel a böngészés során elkerülhetjük a kellemetlen élményeket. A vállalat közölte, az elkövetkező hónapokban minden felhasználó számára alapértelmezett beállítássá teszi az explicit képes elmosását, még akkor is ha nincs bekapcsolva a Safe Search funkció – írja az Engadget.

Amennyiben valakinek nem tetszik az új beállítás, bármikor kikapcsolhatja majd azt a beállítások között, még akkor is, ha épp ki van jelentkezve a fiókjából. A Google által megosztott képernyőképek szerint az elmosási beállítás elrejti majd az explicit képeket, de a szöveget vagy a linkeket nem. A Safe Search azonban mindhárom ellen védelmet nyújt a fiatalkorúak számára.

A vállalat nemcsak a kellemetlen tartalmaktól kímél majd meg minket, de a Chrome és az Android beépített jelszókezelőjét is újabb védelmi réteggel látja el. Eszerint ha a felhasználónak van egy támogatott számítógépe, akkor lehetősége lesz biometrikus hitelesítést kérni, mielőtt a rendszer kitöltené a jelszó mezőt egy adott űrlapon.

A felhasználóknak anélkül is kimásolhatják, vagy szerkeszthetik majd így a jelszavukat, hogy be kéne pötyögniük a központi kódjukat. A frissítés az androidos app mellett az iOS-es alkalmazásra is kiterjed majd, így hamarosan Face ID segítségével is lehet majd védeni a jelszavakat.