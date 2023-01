Akadozik a Microsoft több szolgáltatása is

Világszerte akadoznak a Microsoft olyan népszerű szolgáltatásai, mint a Teams vagy az Outlook, de a hiba egyéb Microsoft 365 szolgáltatásokat is érinthet. A bejelentések alapján a kimaradás több ezer felhasználót érint – írja a Verge.

A jelentésekre reagálva a szoftvergyártó közölte, hogy sikerült azonosítania a kimaradások lehetséges okát, ami egy hálózati problémában keresendő. A Microsoftnál jelenleg is a hibaelhárításon dolgoznak, ami akár órákig is eltarthat. A hiba az alábbi szoftvereket érinti:

Magyar idő szerint 10 óra után pár perccel a Microsoft közölte, sikerült izolálniuk a problémát, és azon dolgoznak, hogy további károkozás nélkül megszüntessék a fennakadást.

We’ve isolated the problem to networking configuration issues, and we’re analyzing the best mitigation strategy to address these without causing additional impact. Refer to the admin center MO502273 or https://t.co/lZs9s6KLnh for more information.

— Microsoft 365 Status (@MSFT365Status) January 25, 2023