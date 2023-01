Ikonikus űrfotóval promózza új telefonját a Honor

Magabiztos marketinggel készül a Honor a február végi MWC kiállításra.

Nyakunkon a 2023-as MWC, a február végén Barcelonában esedékes telekommunikációs kiállítás, ahol várhatóan jó pár gyártó mutat be új készülékeket. Ezek egyik a Honor, és bár hivatalos bejelentés még nincs a cég részéről, az már biztos, hogy részt vesz a rendezvényen, és a pletykák arról szólnak, hogy itt debütál majd az Európába is érkező Magic5 készülékcsalád néhány tagja.

Részben ezt erősíti meg egy kiszivárgott promóciós kép is, amin 2019 egyik legikonikusabb fotója látható, amit az Eseményhorizont Távcső (EHT) csapata készített egy fekete lyuk eseményhorizontjáról. A fotó mellé egy szöveg is társul („Go beyond the Galaxy to witness the real Magic”), ami nagyjából annyit tesz, hogy „lépj túl a galaxison, hogy átéld az igazi varázslatot”.

Az erősen túlzó szlogen persze egyszerre bátor marketing és fricska a Samsung felé, ami azt sugallja, hogy az új Honor Magic telefonok túlmutatnak majd a február elején debütáló Galaxy S23 készülékeken, amikről pont a napokban derült ki minden lényeges információ.

A szivárgást persze a Honor sem úszta meg: a még be sem jelentett Magic5 telefonokról már tudható, hogy az érkező új széria egyik tagja 6,8 hüvelykes LTPO OLED kijelzőt kap 120 HZ-es képfrissítéssel, HDR10+ támogatással és 1100 nites fényerővel. Nem titok az sem, hogy Snapdragon 8 Gen2 processzor kerül a telefonokban, méghozzá LPDDR5X memória és az UFS 4.0-s tárhely társaságában. Ezen széria tagjain debütálhat Európában az Android 13 alapokon nyugvó Magic UI 7.0-s felület is, továbbá a pletykák arról szólnak, hogy marad a 4800 – 5000 milliamperórás akkumulátor, 66 wattos vezetékes és 50 wattos vezeték nélküli töltés kíséretében.

Hogy emellé pontosan milyen kamerarendszer és egyéb extrák társulnak, az jó eséllyel csak február végén, Barcelonában derül majd ki, ahogy az is, hogy a csúcskategóriás Magic5 sorozat valóban képes lesz-e túlmutatni a február 1-én bemutatkozó Samsung Galaxy S23 modelleken.