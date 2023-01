Hátborzongató hangokat ad ki a Golden Gate híd

Furcsa zajokat adott ki az utóbbi időszakban a San Francisco-öbölben található Golden Gate híd – írja az IFLScience.

Az erős szélben a világhírű építmény aggasztóan csikorog és zúg.

A jelenségről egy Twitter-felhasználó osztott meg videót, ezen az hallható, hogy mi érzékelhető a zajból egy, a hídon áthaladó autóban. A csikorgás az átkelők számára hátborzongató lehet, a környék lakóinak pedig kifejezetten zavaró.

It’s much louder and more disconcerting than in the video, but this whistling noise is what the Golden Gate Bridge sounds like in the rain and wind.#BombCyclone #AtmosphericRiver #bayareastorm pic.twitter.com/9dC0pYbtwk

— Joe Pierre, MD (@psychunseen) January 5, 2023