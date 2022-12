Nagy visszatérők és igazi újoncok tették szórakoztatóbbá az idei évet

2022-ben is dúskáltunk a videójátékokban, amik között akadtak sosem látott újdonságok és nagy visszatérők is. Listánkban öt olyan kedvencünket gyűjtöttük össze, amik valóban komoly hatással voltak ránk, és ott a helyük azon fejlesztések között, amiket mindenkinek érdemes kipróbálni.

Elden Ring

Az Elden Ringgel szemben már jóval a megjelenést megelőzően az egekbe szöktek a játékosok elvárásai, ám a fejlesztéséért felelős FromSoftware nem csak felülmúlta azokat, de a csapat az eddigi karrierjének legjobb játékát tette le az asztalra. A japán stúdió mesterien építette tovább a Bloodborne, a Dark Souls és a Sekiro: Shadows Die Twice által létrehozott alapokat, megfejelve azokat egy kiterjedt, ambiciózusan felépített nyitott világgal, amibe még tíz hónappal a megjelenést követően is mazochista élvezet visszatérni. Ha korábban már szerettél volna belevágni a méltán híres Souls-sorozatba, de a nehézség miatt lepattantál, akkor az Elden Ring lehet az a FromSoftware-játék, ami végre átlendít ezen az akadályon. A nyílt világ temérdek fejlődési lehetőséget kínál, hogy mindenki a tempójában fejleszthesse a karakterét, és így felkészültebben vághasson bele a fő történet által kijelölt útvonalba.

Platformok PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Xbox One

Stray

Az olyan főhősökről szóló történetek, akik hosszú utazásra indulnak, miután elszakadtak szeretteiktől, nem számítanak újdonságnak. 2022-ben viszont akadt egy játék, ami még ezzel a klisével is képes volt elrabolni a szívünket: a Stray központi, általunk irányított karaktere ugyanis egy narancssárga cirmos, aki robot társával kétségbeesetten próbál túlélni egy disztópikus világban, miközben platformszakaszokat és fejtőröket megoldva igyekszik visszatalálni a történet legelején hátrahagyott társaihoz. És arról sem szabad megfeledkezni, hogy a kaland része az emberiség eltűnését és az általuk hátrahagyott robotokat övező rejtély is. Bár a Stray forradalmi újdonságokat a játékmechanika terén nem kínál, de a különleges főhős által biztosított új perspektíva mégis frissé és lenyűgözővé teszi a végigjátszás élményét. A talpraesett és imádnivaló főszereplő aprólékosan kidogozott manírjai és általános kivitelezése pedig minden játékos számára egyértelművé teszi, hogy egy olyan alkotással van dolga, ami abszolút szeretetből készült.

Platformok PC, PlayStation 4, PlayStation 5

God of War: Ragnarök

A God of War Ragnaröknek legalább olyan minőséget kellett biztosítania, mint a 2018-as epizódnak, és bár a legtöbb fejlesztő csapatot már ez is megugorhatatlan kihívás elé állította volna, a Sony Santa Monica nem okozott csalódást: mindent szállítottak, amit csak reméltünk az északi saga lezárásától. Gyönyörűen megírt és a szinkronszínészek nagyszerű alakításainak köszönhetően jól elmesélt történet, ami megnevettet, érzéseket kelt és elégedettséget nyújt a kataklizmaszerű finálé felé haladva. Az akció csúcsminőségű, a fejlesztőknek sikerült tovább tökéletesíteniük az előző God of War már amúgy is kielégítő és jutalmazó játékmenetét, köszönhetően a csépelhető ellenfelek változatosságának, a korábbinál több, tényleg minőségi szórakozást nyújtó főellenfélnek, a különféle mellékküldetéseknek és mind a kilenc, felfedezésre váró birodalomnak. A Ragnarök szinte minden tekintetben felülmúlta elődjét, és ismét bebetonozta a God of War-sorozat helyét a legnagyobb PlayStation-exkluzív szériák sorában.

Platformok PlayStation 4, PlayStation 5

Marvel’s Midnight Suns

Habár az elmúlt években kaptunk kiváló Marvel-karaktereken alapuló játékokat (Spider-Man, Spider-Man: Miles Morales, Guardians of the Galaxy), még sokan emlékezhetnek a 2020-as Marvel’s Avengersre, ami a legtöbbünkben keserű szájízt hagyott. Ennek fényében némi szkepticizmussal vártuk a Marvel’s Midnight Suns megjelenését, ám a félelmeink alaptalannak bizonyultak, ugyanis a Firaxis Games fejlesztése az idei év egyik legkellemesebb meglepetése lett. A program külsőre ugyan a tíz évvel ezelőtti játékokat idézi, de a történet, a játékmenet és a jól megírt karakterek feledtetik, hogy a grafika nem hozza a manapság megszokott AAA-kategóriás alkotások színvonalát. Körökre osztott, kártyapaklikon alapuló, tényleg taktikus és sokoldalú lehetőségeket biztosító harc, olyan sztori, ami a Marvel univerzum kevésbé ismert oldalát (mágia, misztikum, démonok) mutatja be, illetve változatos hősfelhozatal, eltérő képességekkel és olyan szociális interakciókkal, amik képesek befolyásolni a játékmenetet. A végeredmény tényleg annyira szórakoztató, hogy még azoknak is érdemes egy próbát tenni vele, akik amúgy idegenkednek a kártyákon alapuló vagy éppen körökre osztott harccal operáló videójátékoktól.

Platformok PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S

Horizon Forbidden West

2017-ben a Horizon Zero Dawn egy olyan világot, egy olyan főhőst és egy olyan kalandot nyújtott a játékosok számára, amit a fentebb emlegetett God of Warhoz hasonlóan nagyon nehéz feladat volt folytatni, hát még túlszárnyalni. A fejlesztésért felelős Guerrilla Games viszont megbirkózott a kihívással, és egy olyan folytatást hozott tető alá Horizon Forbidden West címmel, amire a legtöbben vágytunk. Visszakaptuk az első részben megismert Aloy-t, az elmúlt évtized egyik legszimpatikusabb főszereplőjét, mellé pedig érkezett egy kiválóan felépített és a végletekig csavart történet, továbbá élvezetes játékmenet, hatalmas, szabadon bejárható, elképesztően változatos játéktér, na meg a széria lényegét adó, újabb ikonikus robotmonstrumok – amiket most sem csak levadászni, de használni is lehetett a céljainkra. A Forbidden West lényegében tökéletes folytatás, ami tovább tágította a Horizon-univerzumot, több tucat órára a képernyő elé szegezett, és kanyarított egy olyan finálét, hogy már most tűkön ülve várjuk a 2023-ban érkező kiegészítőt, illetve a minden eddiginél durvábbnak ígérkező harmadik epizódot.