A felhőszolgáltatások ára és értéke

Az internet megszabadít a helyhez kötöttségtől. Ma már nem álom, hogy valaki az erdei tisztáson vagy a tengerparton végezhesse a munkáját anélkül, hogy koffernyi dokumentumot kelljen magával vinnie.

A magánemberek is, a vállalkozások is egyre több mindent intéznek számítógépen – ez a fordulat az emberiség történetének legnagyobb változásaihoz fogható. Az 1980-as évek óta olyan mértékben alakult át az életünk, mint egy-egy nemzedék életében talán sohasem az emberiség eddigi történetében.

Nincs megállás, a technológia száguld. Ma már akár az egész lakásunkat képesek vagyunk a Föld másik pontjáról is irányítani. Száz kilométerről bekapcsoljuk a fűtést, hogy mire megérkezünk a víkendházba, meleg legyen, a hűtőszekrényünk önállóan bevásárol, a tengerparton napozva is be tudjuk engedni a kapun a kertészt. És persze a munkánk nagy részét is számítógépen végezzük.

Mindezt az teszi lehetővé, hogy nem elszigetelten veszünk részt az internetes univerzumban. Az igazán korszerű gyakorlat immár alig támaszkodik házi eszközökre. Még egy vállalkozásnak sem érdemes nagyobb összegeket beleölnie abba, hogy házi szerverparkot, hálózatot tartson fenn. Mindezt szolgáltatásként, a saját beruházásnál és fenntartásnál kisebb költséggel is biztosíthatja magának ember és vállalkozás egyaránt.

A felhőszolgáltatások garantáltan biztonságosak, havi költségük szépen belesimul a rezsibe, és nem kell számolni javítási költségekkel, időről időre újra cserélendő tönkrement vagy elavult eszközökkel.



