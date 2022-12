ASUS Zenbook S 13 OLED – Kifogástalan könnyedség

Az ultrakönnyű, elegáns és erős Zenbook S 13 különleges megoldásaival hű társ lesz a munkában és a szórakozásban is.

Az ASUS Zenbook szériára a kezdetek óta jellemző a modern forma és a precíz kivitelezés ötvözete a kompromisszumok nélküli teljesítménnyel, ez pedig az elmúlt években a felhasználói szokások megváltozásával még nagyobb hangsúlyt kapott, hiszen manapság már a munka mellett a szórakozás és az önkifejezés egyik elengedhetetlen eszközévé váltak a laptopok.

Egy ideális környezetben velünk vannak az egyetemen, a munkahelyen, hazaérve kedvenc sorozatunkat nézzük rajtuk vagy akár néhány órára a játék örömébe feledkezünk barátainkkal. Ezt a sokoldalúságot csak nagyon kevés eszköz tudja biztosítani, mindenki számára tökéletes megoldás pedig továbbra sem létezik, de az ASUS Zenbook S 13 OLED egészen biztosan nagyon közel áll hozzá, hiszen prémium anyaghasználatával, egyedi színeivel és lenyűgöző OLED kijelzőjével kívül-belül kivételes vizuális élményt nyújt, miközben a legmodernebb hardvereknek és a különleges ASUS megoldásoknak köszönhetően a mindennapi életben hasznos funkciók sokaságával rendelkezik.

Pehelysúly és katonai strapabíróság

Az új Zenbook S 13 OLED kategóriaelső, mindössze 1kg-os súlyát a magnézium-ötvözetből készült kimagasló minőségű készülékházának és az ASUS mérnökeinek köszönheti, ennek előnyeit pedig a felhasználók éveken át élvezhetik. A pehelysúly ellenére a strapabírás terén sem kötöttek kompromisszumot a tervezők, hiszen a kiemelkedően magas követelményeket támasztó MIL-STD-810G katonai szabványának is megfelel a laptop, tehát ellenállt a bekapcsolt állapotban történő ejtésvizsgálatnak és vibrációs teszteknek, valamint továbbra is megbízhatóan működött a szélsőséges páratartalomban, magasságban és hőmérsékleten.

Lenyűgöző képélmény

A varázslatos 2,8K OLED HDR érintőképernyőn minden jobban fest, miközben a 16:10-es képarány a megszokottnál nagyobb munkaterületet biztosít vékony kávákkal körülvéve. Az OLED technológiának köszönhetően a színhű megjelenés is biztosított, a Dolby Vision és DisplayHDR True Black 500 tanúsítások gondoskodnak arról, hogy a filmek és sorozatok képélménye a lehető legjobb legyen, miközben a DCI-P3 és sRGB színskálák lefedése és a Pantone hitelesítés által a professzionális munka esetében is garantált a kimagasló vizuális végeredmény. Az OLED kijelző ráadásul alacsony kékfénykibocsátással bír, ezáltal jobban kíméli a szemeket és az alvást sem zavarja. Az érintőképernyőnek köszönhetően pedig egyszerű a jegyzetelés, rajzolás és a dokumentumok aláírása, melyhez a négy cserélhető tollvéggel és gyors USB-C töltéssel rendelkező ASUS Pen 2.0 remek kiegészítő.

Kimagasló hatékonyság és mindennapi praktikum

Az ASUS Zenbook modelleknél már megszokott dolog, hogy rengeteg olyan extra funkcióval bírnak, melyek megkönnyítik a felhasználók mindennapjait. Ilyen például az ASUS Antibakteriális Védelem, mely több mint 99%-os hatékonysággal akadályozza meg a baktériumok szaporodását és érintés útján történő terjedését. Kevesen gondolnak ugyanis bele, hogy a laptopok sokoldalúságának köszönhetően a felhasználók rengeteg helyen és sokféle tevékenység közben használják őket, ez pedig nagy kockázattal jár. Pontosan ezért fordulhat elő az, hogy egy laptop billentyűzetén egy wc-ülőkéknél is több baktérium mutatható ki.

A mindennapi kényelem a tervezéskor is fontos szerepet kapott. Az ErgoLift zsanér felnyitáskor optimális szögben megemeli a billentyűzetet, így kényelmesebb és pontosabb gépelést biztosít. Az érintőpadba épített, számológépként is használható numerikus billentyűzet megkönnyíti a számokkal való munkát, a bekapcsológombba integrált ujjlenyomat-érzékelő pedig egyszerű és biztonságos bejelentkezést tesz lehetővé. Az USB-C Easy Charge támogatás gondoskodik arról, hogy az átlagos USB-C töltőkkel is lehessen tölteni a gépet, ráadásul a gyorstöltés is támogatott, mely mindössze 49 perc alatt 60%-os töltöttséget biztosít. Az ASUS 3D zajcsökkentő (3DNR) technológiája élesíti a képeket és valós idejű zajmentesítést végez, hogy a videóhívások során minden élesen és tisztán látszódjon.

Az új AMD Ryzen 6000-sorozatú processzornak, a villámgyors SSD-tárhelynek és a 16GB memóriának köszönhetően a Zenbook S 13 OLED minden feladathoz rendelkezésre áll. A kompakt méreteket meghazudtoló teljesítményével nem csak a mindennapi munkához és szórakozáshoz jó választás, hanem azok számára is ideális lehet, akik képszerkesztésben, videóvágásban vagy néhány óra játékban gondolkodnak.