Globális hiány alakult ki az iPhone 14 Próból

Egyre komolyabb globális hiány alakul ki az Apple idei egyik csúcsmodelljéből, az iPhone 14 Pro készülékből – írja a CNN.

A lap szerint az Egyesült Államokban az átlagos várakozási idő jelenleg 34 nap, ha viszont személyesen szeretnénk válogatni a különböző felszereltségű modellek között, arra csak december 28-ra vállalják a boltok a legkorábbi kiszállítást.

A helyzetet várhatóan tovább rontja majd a karácsonyi ünnepi időszak miatt vásárlási hullám.

Gyors megoldás nem is várható a helyzetre, mivel az Apple sem számított ekkora keresletre az újgenerációs okostelefonjai esetében. A problémát csak súlyosbítja, hogy a kínai koronavírus-korlátozások miatt az ellátási láncok is elkezdtek akadozni. Az alkatrészgyártókat és a logisztikát sújtó korlátozások olyannyira súlyosak, hogy egyes helyeken már leszerelt katonákat rendelnek be a gyárakba.

A Telex szerint az iPhone 14 Pro hiánya Magyarországon is érzékelhető, a nagyobb Apple-termékekre specializált boltokban hetek óta hiánycikk, vagy csak nagyon limitáltan érhető el a Pro modell.