Így spórolhatunk rengeteget az otthoni áramfogyasztáson

Az általános iskolás gyermekkel rendelkező magyar családok közel kétharmada úgy tudja, zajlik környezeti nevelés a gyermeke általános iskolájában, és a háztartások 93 százaléka használja is otthonában a zöld oktatásból szerzett tudást – derül ki a Procter & Gamble idén októberben végzett reprezentatív felméréséből. A háztartásokban jelenleg az energiafogyasztás csökkentése az elsődleges terület, amire a legnagyobb arányban fordítanak figyelmet.

Erre azért is van nagy szükség, mert a KSH legfrissebb adatai alapján 2010 és 2021 között 8,8 százalékkal nőtt a hazai lakosság energiafogyasztása,

az Eurostat idei adatközlése szerint pedig a magyarországi lakossági energiafogyasztás aránya 32 százalék, amely meghaladja az európai átlagot.

Az elszálló energiaárak mellett így nem meglepő, hogy a válaszadók 79 százaléka az energiafogyasztás csökkentésére fordítja jelenleg a legnagyobb figyelmet otthonában. Ezt követi a szelektív hulladékgyűjtésre való törekvés, valamint a vízfogyasztás csökkentése. Az energiafogyasztáson való spórolásra számos praktika van, amelyet érdemes beépíteni a mindennapokba.

Hogyan spórolhatunk?

Áramfogyasztásunk rengeteg eszköz energiaigényéből tevődik össze, így érdemes minden területre külön-külön figyelmet fordítani. Világítás terén például rengeteget spórolhatunk, ha maximális mértékben kihasználjuk a napfényes órák számát, és csak sötétben kapcsoljuk fel a lámpát. Emellett, amennyiben tehetjük, használjunk energiatakarékos izzókat, spotlámpákat, kültéren pedig világítsunk mozgásérzékelővel, és persze ne hagyjuk égve a villanyt az üres helyiségekben.

Elektronikus eszközeink, például a számítógépek és televíziók esetében energiatakarékos üzemmód használata javasolt, és érdemes kikapcsolni a készenléti üzemmódot, ha nem használjuk az eszközöket. Előbbi esetében az LCD-képernyős modellek, utóbbinál pedig a magas energiahatékonyságú eszközök választása ajánlott.

Fogyasztásunk nagy részéért ugyanakkor konyhai és fürdőszobai eszközeink a felelősek – így mindig magas energiahatékonyságú eszköz vásárlása a célravezető.

Hűtőszekrényünk esetében az elhelyezés is kulcsfontosságú: hűvös helyre, a tűzhelytől és a fűtőberendezéstől távol kell rakni, a megfelelő szellőzés érdekében pedig legalább 4-5 centiméter kell hagyni mellette a faltól. A szakértők ajánlása szerint érdemes rendszeresen megtisztítani az eszköz belsejét, és időszakosan leolvasztani azt. Végül az ajtó tömítéseinek ellenőrzése is fontos, ahogy az is, hogy a hűtőszekrény ajtaját csak a lehető legrövidebb ideig tartsuk csak nyitva.

Mosogatógépünket csak teljesen telerakva indítsuk el, szükség esetén pedig válasszuk a rövid mosási ciklust. Egyes, fejlettebb eszközök már 3 az 1-ben funkcióval is fel vannak szerelve, amelynek köszönhetően a mosogatógép rendszere felismeri a mosószert, és ennek alapján kiválasztja a megfelelő programot. Emellett a vízmennyiség és a hőmérséklet automatikus kiválasztásának funkcióját is érdemes lehet bevetni az edények szennyezettségének függvényében.

Végül mosógépünkre is érdemes figyelni: mosást csak teljes töltettel indítsunk el, és ha lehetőség van rá, itt is a rövid mosási ciklust válasszuk. Ha a spórolás a cél, mosást indítani a lehető legalacsonyabb hőmérsékleten (30 Celsius-fok) célszerű, ám ekkor figyelni kell, hogy hideg mosás esetén is hatékony mosószert használjunk. Ha pedig rendelkezésünkre áll a kettős energiatarifa, érdemes megfontolni a késleltetett indítás lehetőségét.