Bill Gates eladományozná vagyonát

Bill Gates szerdán bejelentette, hogy vagyonát volt felesége és saját filantróp szervezetének, a Bill and Melinda Gates Foundationnek akarja adni – számol a Business Insider. A Microsoft társalapítója a Twitteren azt írta, hogy júliusban 20 milliárd dollárt utalt át az alapítványnak, hogy 2026-ig évi 9 milliárdra növelje a kiadásokat. Döntését a pandémia, az ukrajnai háború és egyéb tényezők okozta problémákkal indokolta.

A milliárdos azt is bejelentette, hogy gyakorlatilag minden vagyonát az alapítványnak akarja adni.

Állítása szerint emiatt egyre lejjebb sorolódik majd a világ leggazdagabb embereinek listáján, és végül le is kerül onnan.

Gates Warren Buffetnek is köszönetet mondott, a vállalkozó régóta segíti a Bill and Melinda Gates Foundation munkáját. Buffett, Gates, és Melinda French Gates 2010-ben alapították a The Giving Pledge nevű kezdeményezést. A mozgalom lényege, hogy a csatlakozó filantrópok vállalják, hogy életükben vagy végrendeletükkel vagyonuk nagy részét jótékonysági célokra fordítják. Eddig világszerte több mint 200 milliárdos csatlakozott.

Gates úgy véli, kötelessége visszaadni forrásait a társadalomnak, oly módon, hogy azzal leginkább hasson a szenvedés csökkentésére és az életminőség javítására. A milliárdos régóta hangoztatja, hogy le szeretne mondani vagyonáról, amelyet jelenleg 114 milliárd dollárosra becsülnek.