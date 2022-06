Többet mondtuk „nem hallak, ki van kapcsolva a mikrofonod”, mint ahányszor köszöntünk – ezért jött létre a Lenovo fejlesztése (x)

Gyökeresen átalakul az irodai élet a koronavírus-járvány után.

Rengeteg kutatás foglalkozik azzal, vajon milyen lesz az irodai élet a koronavírus-járvány lecsengése, csendesülése után. A legtöbb tanulmány azt jósolja, hogy bár a teljes home office nem lesz általános, egyfajta hibrid munkavégzésre kell továbbra is számítani, ahol inkább a munkavállaló diktálja a munkakörülményeket, de megmaradnak a hagyományos irodai gyakorlatok is. Gyökeresen megváltozik tehát az a munkafolyamat, amit az elmúlt két évet megelőzően ismertünk – ehhez pedig egyértelműen új, testreszabott eszközökre van szükség.

Míg a járvány előtt elvétve tartottunk online meetingeket, most szinte Microsoft Teams-en, Google Meeten és Zoomon éljük a fél életünket. Mindennapossá váltak az online és hibrid meetingek, a szemináriumok webes felületekre költöztek, és az elmúlt két évben kis túlzással többet mondtuk ki, hogy „nem hallak, ki van kapcsolva a mikrofonod”, mint ahányszor köszöntünk. Ráadásul az is gyakori, hogy fontos eseményeket rontott el a nem megfelelő mikrofon vagy kamera – éppen itt volt az ideje, hogy a mindennapjainkba is begyűrűzzenek az olyan eszközök, amik megfelelő kép- és hangminőséget biztosítanak az állandósuló hibrid munkavégzésre.

A Lenovo egész eszköztárat fejlesztett a cél érdekében, amely a kisebb cégektől kezdve a nagy multikig mindenkinek kínál olyan megoldást, ami kielégíti az igényeket.

Ezek új szintre emelik az online munkavégzést, és tényleg olyan professzionális élményt adnak, amit akkor élnénk át, ha személyesen vennénk részt az értekezleten. A Lenovo az eszközök különböző kombinációit ajánlja különböző célokra, attól függően, hogy mekkora a helyiség, amiben használni fogják, és hogy milyen eseményeket terveznek vele. Teljesen személyre szabható, hogy milyen igények kiszolgálása a cél, és hogy ehhez milyen eszközökre van szükség tulajdonképpen.

A ThinkSmart Hub az eszköztár azon része, ami egyedi együttműködésekhez is hasznos lehet. Ez egy teljesen alap, Zoom vagy Microsoft Teams platformra épített szett, amivel megfelelő kép- és hangminőségben kommunikálhatunk kisebb csoportokkal, kisebb irodákban. Gyakorlatilag a Core központi egységből és egy hozzá illesztett tabletből, hivatalos nevén Controllerből áll. A Hub maga egyébként kicsi, és mint az eszközok mindegyike, könnyű beüzemelhetőséget kínál. Gyakorlatilag ez az alap, ami már megfelelő minőségben biztosítja a kisebb cégek online és hibrid működését is, de tovább is bővíthető a különböző alapterületű helyiségeknek megfelelően.

Ezen felül az egész rendszer mix&match alapon működik, vagyis igényeinknek megfelelően nagyjából azt válogatunk össze a rendelkezésre álló eszközökből, amit szeretnénk. A ThinkSmart Core az alap számítástechnikai eszközt jelöli, ehhez jellemzően jár egy kontroller, aminek 10,1 colos kijelzője és minőségi kamerája van. 11. generációs Intel Core vPro processzorok és az Intel Iris Xe videokártyák teljesítményével működik az optimális üzleti produktivitás és közös munkavégzés érdekében. A benne található Intel chipszett az egyik legerősebb ilyen hardver a piacon. A Core megrendelhető Zoom és Microsoft Teams platformmal is, ráadásul nagyon felhasználóbarát, minimális műszaki tudással beszerelhető. A ThinkSmart Controller, vagyis a rendszert irányító tablet 10,1 colos tükröződésmentes és ujjnyomatgátló HD-kijelzője 10 pontos érintésvezérlést kapott. A kényelem érdekében kialakított kivitelt kétféle betekintési szög és USB-C kapcsolódási lehetőség jellemzi. A beépített kábelrendezéssel és VESA-felfogatással pedig bárhol jól mutat. Ehhez érdemes választani az extrákat, amelyekhez a Lenovo külön kiteket kínál – vagyis olyan csomagokat, amelyek lefedik a legszükségesebb igényeket.

A ThinkSmart Core és Kontroller kit az alap, amire lehet építkezni – gyakorlatilag ugyanaz, mint a Hub, csak különálló egységekként érkezik. A Lenovo kínál hozzá egy okos hangprojektort, a ThinkSmart Bart, ami gyakorlatilag egy közös munkavégzéshez kifejlesztett nagyvállalati szintű hangprojektor, és Bluetooth felhasználásával telefonnal párosítva kivételes hangminőséget és bővíthetőséget nyújt. Asztali eszközként és falra szerelve is tökéletesen működik, és könnyen integrálható számítástechnikai eszközökkel, de különálló eszközként is üzembe helyezhető. A bar bővíthető két kiegészítő szatellitmikrofonnal is. A baron kívül mesterséges intelligenciát használó kamerát is lehet a pakkhoz adni, ami képes mozgás alapján követni az illetőt. Erősen kontrasztos, élénk és fényesebb színeket biztosít gyengén megvilágított környezetekben. Ezenkívül a széles látószög, a nagy felbontás és a magas képfrissítési frekvencia kiküszöböli az akadozást és a torzulást.

A lehetőségeket a ThinkSmart Core Full Room Kit maximalizálja ki igazán, a készlet tartalmazza a ThinkSmart Core számítástechnikai eszközt, a vezérlőeszköz kijelzőjét, a mesterséges intelligenciára épülő okoskamerát, a mikrofonokkal felszerelt okoshangprojektort, a Premier Support támogatáscsomagot, valamint az egyebek mellett távoli felügyelhetőséget és rendszerbe illesztést lehetővé tevő prémiumkategóriás szoftvert.

A rendszerek alapvetően Zoom és Microsoft Teams platformokkal kompatibilisek, egy Google Meet Series One csomag is elérhető, amelyet kifejezetten a Google Meettel együttműködve gyártottak le. Ebből is létezik egy kisebb, egy közepes és egy nagyobb méretű helyiségre tökéletes összeállítás.

A Lenovo termékek 3 év alapgaranciával érhetőek el , ami további 2 évvel meghosszabíthatók, emellett a ThinkSmart kitek nagy előnye még az, hogy a konkurenciához képest teljesen reális árazást kapott. Nagyon jó a szállíthatósága, a beszerelés és az üzembe helyezés minimális műszaki tudással megugorható.

Az eszközök állapotát, hibajelzéseket, különböző használati statisztikákat a belső rendszerben pofonegyszerűen nyomon lehet követni. Ez azért is segít, mert kielemzi, hogyan használja a felhasználó valójában az eszközöket. Ha valamilyen kérdés vagy probléma merül fel, a magyar nyelvű ügyfélszolgálat gyorsan kezeli a helyzetet.

Ahogy az irodák hosszabb távon rendezkednek be a hibrid munkavégzésre, egyre fontosabb lesz a megfelelő kép- és hangminőség, illetve az a rendszer, ami az ilyen igényeket teljesen kiszolgálja. Hamarosan már nem lesz elég a homályos laptopos kamera, a rossz minőségű mikrofon – vállalati szinten ebben is meg kell jelennie a minőségnek. A Lenovo ThinkSmart eszközei pedig reális áron kínálnak tökéletes megoldást erre a problémára.