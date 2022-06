A Microsoft bakija miatt sokan kaphattak Windows 11 frissítést

A Microsoft kedden kiadta a Windows 11 (22H2) frissítés végleges változatát a megjelenés előtti tesztelők számára, azonban egy váratlan hiba miatt olyan PC-kre is elérhetővé vált, amelyek a hivatalos tájékoztatás szerint már nem támogatottak, írja a Verge.

A Windows 11 telepítéséhez a hivatalos előírás szerint a PC-nek minimum 8. generációs Intel, vagy Zen 2 processzorral kell rendelkeznie. Ennek következtében több millió felhasználó esett el annak lehetőségétől, hogy Windows 11-re frissítsen. A portál szerint a meghibásodás ismét rávilágított, hogy a Microsoft túlzottan szigorú minimum hardverkövetelményeket szabott meg, és régebbi CPU-kon is tökéletesen működőképes a Windows 11.

Nem sokkal azután, hogy a nem támogatott CPU-val rendelkező számítógépeken elérhetővé vált a frissítés, szemfüles Reddit- és Twitter-felhasználók egyből kihasználták a hibát, és frissítették régebbi eszközeiket. Bár eddig is léteztek egyszerű módszerek a Windows 11 telepítésére, a Microsoft a Windows Insiderek számára sem engedi telepíteni az operációs rendszer frissítésének béta verzióját a nem támogatott PC-kre.

A hiba emiatt különösen szokatlannak nevezhető, még úgy is, hogy a Windows Insider Program hivatalos Twitter-oldala szerint szinte egyből vizsgálat indult az incidenst követően.

It’s a bug and the right team is investigating it. Thanks for notifying.

