Japán űrhajósokat is eljuttatna a NASA a Holdhoz

Japán űrhajósok is részt fognak venni a NASA Artemis-programjában, és talán a Hold felszínét is elérhetik – írja a Space.com. Joe Biden amerikai elnök és Kisida Fumio japán miniszterelnök egy hétfői tokiói találkozón erősítették meg a tervet, az együttműködést az Egyesült Államok és Japán is bejelentette.

A NASA egy űrállomást akar létrehozni a Hold közelében.

Az égitest körül keringő Gateway-en a tervek szerint legalább egy japán űrhajós is megfordulhat, de arra is törekednek, hogy idővel a Holdra is eljuttassanak egyet.

Japán és az Egyesült Államok között több együttműködés is zajlik az űrkutatástól az 5G-s projekteken át a kiberbiztonsági kollaborációkig.

Kisida korábban ígéretet tett rá, hogy japán űrhajós is járhat majd a Holdon. Az ázsiai ország már most is fontos szereplő a világűrben: Japán évek óta meghatározó partner a Nemzetközi Űrállomás (ISS) programjában, a Hajabusza-2 űrszondával pedig 2020-ben egy aszteroidából gyűjtött mintát hozott el a Földre. Állami űrhivatala 2021-ben 13 év után kezdett el ismét űrhajósokat toborozni, összesen több mint 4100 ember jelentkezett.

A NASA eközben az Oroszországgal való konfliktusok miatt évek óta arra törekszik, hogy átformálja nemzetközi partnereinek rendszerét, 2020-ban például egy új űrmegállapodást hozott létre. Az ukrajnai háború kitörését követően az amerika-orosz kapcsolat különösen megromlott, ez pedig az ISS-t is veszélybe sodorta.

A NASA az Artemis-program keretében az állandó emberi jelenlétet akarja megalapozni a Holdon. Az első asztronauták 2025-ben szállhatnak le az égitesten.