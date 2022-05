Több mint hárommilliószor látták a buffalói vérengzésről készült videót

Erős kritikát kapnak a közösségi oldalak a szombati buffalói támadással kapcsolatos megrázó felvételek és szélsőjobboldali tartalmak miatt, amelyek még akkor is terjedtek a platformokon, amikor az eredeti videót már mindenhonnan levették – írja a BBC. A Hope Not Hate kampánycsoport „teljesen elfogadhatatlannak” nevezte a közösségi oldalak válaszát az esetre.

Legalább 10 ember meghalt és hárman megsérültek, amikor szombaton egy golyóálló mellényt viselő fegyveres tüzet nyitott egy szupermarketben a New York állambeli Buffalóban. A hatóságok „gyűlölet-bűncselekménynek és faji indíttatású erőszakos szélsőségességnek” nevezték a lövöldözést.

A tettes élőben közvetítette Twitchen a gyilkosságot.

A Twitch már szombaton gyorsan levette az élő közvetítést, de a Meta és a Twitter platformjain továbbra is megtalálhatók a felvételek. A közösségimédia-platformok szerint a támadásról készült felvételeket és az arra mutató linkeket aktívan eltávolítják a felületekről. A fegyveres sisakján rögzített felvételt azonban más streaming oldalakon is lemásolták, miután a Twitch eltávolította.

Míg a Twitchen összesen 22 néző nézte élőben a közvetítést, a Washington Post jelentése szerint egy alternatív streaming oldalra feltöltött másolatot már több mint hárommilliószor láttak, mielőtt onnan is letörölték volna. A Facebook pedig több mint 10 órán keresztül nem távolította el a másolatra mutató hivatkozást a felületéről, addigra azonban már több mint 46 000 alkalommal osztották tovább a posztot.

A Hope Not Hate vezető kutatója, Patrik Hermansson azt mondta: „aggasztó az a sebesség, amellyel a lövöldözős videó és az ahhoz kapcsolódó kiáltvány elterjedt a mainstream közösségimédia-platformokon”. Az elkövető egyik elsődleges célja, hogy minél több emberhez eljusson, hogy félelmet keltsen, és másokat is hasonló támadásokra ösztönözzön, ez pedig a szervezet szerint a közösségi médián keresztül sikerült is neki. A platformok válaszát abszolút elégtelennek nevezte a helyzetben.