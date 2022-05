A forró nyaraktól és a vírusoktól is megvéd a jövő klímája (x)

A globális felmelegedés következtében évről évre egyre extrémebb időjárási jelenségeket tapasztalunk, a nyarak lassan közép-Európában is elviselhetetlenné válnak. A légkondícionáló egyre inkább alapfelszereltségnek számít a családoknál, Magyarországon a 100 háztartásra jutó klímák száma megháromszorozódott az utóbbi tíz év alatt. Sokan az egészségükért aggódva óckodnak beruházni egy légkondira, pedig ma már olyan technológiák is elérhetők a piacon, amelyek nem csak az alapvető hűtő-fűtő funkciókat látják el, hanem még a vírusokat is képesek kiszűrni.

Innovatív technológiával az egészségért

Ma már jogos felhasználói elvárás, hogy egy klíma ne csak kényelmi, hanem egészségügyi szempontokat is szolgáljon. A pollenallergiások száma világszerte folyamatosan emelkedik, és sajnos a klímaváltozás is hozzájárul, hogy egyre tovább tart a szezon, a tünetek pedig egyre erősödnek. Az utóbbi években ráadásul számos virus – köztük a koronavírus – is felütötte a fejét, ezek a jelenségek pedig a gyártókat is arra ösztönözték, hogy olyan, innovatív technológiát fejlesszenek, amelyeknél a felhasználó egészsége az első.

A Hisense nemrég egy új klímával rukkolt elő a piacon, amely egyedülálló módon képes eltávolítani a levegőben lévő vírusokat – köztük a koronavírust –, továbbá érzékeli, ha romlik a szobában a levegőminőség, magától szellőztet, és az adott helyiség CO2-koncentrációját is méri. A Fresh Master Hi-Nano-funkciója rendkívül magas, kettős (pozitív és negatív) ionkoncentrációt hoz létre, ezáltal képes eltávolítani a helyiségben lévő baktériumokat és vírusokat, köztük a korona- (SARS-CoV-2) és H1N1 vírusokat, az E.Coli baktériumokat és a penészgombát is. A független francia Texcell laboratórium kimutatásai alapján a Fresh Master két óra alatt 93,54 százalékos hatékonysággal lép fel a SARS-CoV-2 ellen, ezáltal csökkenti az esélyét annak, hogy a beteggel egy háztartásban élők megfertőződjenek. A gyártó új modellje ráadásul öntisztító is, amellyel nemcsak a por és baktériumok okozta szennyeződéseket csökkenti, hanem a gép karbantartási igényét is, így garantálva a hosszabb élettartamot.

Optimalizált levegőminőség

Sokan a klímázás következtében előforduló betegségek (izomfájdalmak, meghülés) miatt vonakodnak a légkondivásárlástól, és az is hátráltató tényező lehet, hogy a legtöbb klíma nem cseréli, hanem újra és újra ugyanazt a levegőt forgatja meg a helyiségben. A Fresh Master erre is megoldást kínál, hiszen a vírusok és baktériumok kiszűrésén túl folyamatosan monitorozza a szobai levegő minőségét, és gondoskodik arról, hogy az friss, tisztított és megfelelően párásított legyen. Ha egy helyiséget hosszú időn át nem szellőztetünk, a klíma akár 3 perc alatt képes szűrt, friss levegőt befújni a szobába. A gyártó a biztonságra is gondolt, így a készülék a szoba széndioxid szintjét is figyeli, és három színskálával, LED-kijelzőn jelzi, ha éppen nem optimális az adott helyiségben a levegőminőség.

Szupercsendes hűtés és fűtés

A vásárlásnál az sem utolsó szempont, hogy a légkondi ne zavarjon be a napi munkába, és át tudjuk mellette aludni az éjszakát, elkerülve a kimerültséget és a dekoncentrációt. A Hisense erre is megoldást talált, hiszen a Fresh Master szupercsendes üzemmódban működik, mindössze 18 dB hangnyomásával nem zavar be a filmnézésbe, de az otthoni meetingek miatt sem kell új helyiséget keresni.

A készülék öt külön szabályozható ventilátorszinttel rendelkezik, továbbá hűtő és fűtő- funkcióval is bír, amelyek közül automatikusan képest kiválasztani a legmegfelelőbbet. Hűtési módban mennyezeti befúvást alkalmaz, megelőzve ezzel a kellemetlen meghülést és az izomfájdalmakat, míg a hideg téli estéken padlóbefúvással juttat meleget a lakásba. A Fresh Master az időjárásváltozásra is reagál, így amikor kinn csökken a hőmérséklet, akkor is képes a nap melegének érzetét adni. I Feel funkciója a klíma távirányítójába szerelt hőmérővel méri, majd az ember által érzékelt hőmérséklethez igazítja működését.

Okos és energiahatékony

A gyártók az utóbbi időben klímapiacon is egyre nagyobb hangsúlyt fektetnek a környezetkímélő megoldásokra. A Hisense új modellje a legmagasabb, A+++ besorolást kapta, ennek megfelelően rendkívül magas szezonális energiahűtési[1] (8,5) és fűtési hatékonysági[2] (5,1) értékekkel rendelkezik. A készülék az otthoni Wi-Fi rendszeren, Google és Amazon otthoni asszisztenseken túl a vállalat Connect Life alkalmazásával is működtethető, amelyhez az okosháztartásokban további Hisense-készülékek, a jövőben pedig, akár Gorenje-háztartási gépek is csatlatkoztathatók lesznek.

[1] Azt mutatja, hogy hányszoros hűtőteljesítményt biztosít a készülék elektromos áramból egy adott hűtési szezonban

[2] Azt mutatja, hogy hányszoros fűtőteljesítményt biztosít a készülék a befektetett elektromos áramból egy adott fűtési szezonban