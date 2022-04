Újabb vészfrisstítést kapott a Google Chrome, érdemes rögtön telepíteni

Nincs két hete, hogy a Google vészfrissítést adott ki a Chrome-hoz, máris itt egy újabb javítócsomag a népszerű böngészőhöz, amit mindenkinek érdemes rögtön telepítenie. A napokban kiadott csomag egy eddig ismeretlen biztonsági rést foltoz be, méghozzá egy olyat, amit – az előzővel ellentétben – még nem használtak ki a hackerek.

A Google ugyan szokás szerint semmilyen részletet nem árult el a sebezhetőségről, de a Center for Internet Security értesülései szerint egy olyan hibát sikerült orvosolni, amivel a támadóknak elég lett volna csupán egy kártékony kódot tartalmazó weboldalra irányítani a felhasználót, hogy aztán saját kártékony programot tudjanak futtatni az áldozat számítógépén.

A frissítés leggyorsabban most is a böngésző menüjének Súgó, majd azon belül A Google Chrome névjegye menüpontjára kattintva érhető el. Amennyiben megnyitjuk az említett menüpontot, automatikusan elindul a frissítés keresése, a szoftver pedig azonnal le is tölti a legújabbat (esetünkben: 100.0.4896.75), a telepítés pedig a böngésző újraindításával végezhető el. Ha „A Chrome naprakész” üzenetet kapjuk, akkor a böngésző már frissítette magát.