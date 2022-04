A World of Tanks kiadója is kivonul Oroszországból

Az eredetileg Fehéroroszországban alapított, de 2011 óta Ciprusról irányító, a világszerte népszerű World of Tanksről ismert Wargaming játékkiadó április 4-én bejelentette, hogy az immár egy hónapja tartó orosz-ukrán háború többé nem kívánnak sem Oroszországban, sem Fehéroroszországban cégeket üzemeltetni és birtokolni, így elhagyják mindkét piacot.

A cég játékai (World of Thanks, World of Warships, World of Warplanes stb.) ettől viszont még elérhetők maradnak az orosz és fehérorosz felhasználók számára.

A vállalat már március 31-én átruházta a korábban a Wargaminghez tartozó, de a kiadóval már semmilyen kapcsolatban nem álló Lesta Studióra a játékainak üzemeltetési feladatát, ugyanakkor a kiadó hangsúlyozza, hogy az anyavállalat semmilyen módon nem profitál abból, hogy a népszerű videojátékok továbbra is elérhetők maradnak a két érintett országban. A lépés következményeként a Wargaming jelentős pénzügyi veszteségekkel számol, ami valószínűleg nem túlzás annak fényében, hogy a cég termékei rendkívül népszerűek az említett régiókban.

A vállalat bejelentette továbbá, hogy bezárja a minszki stúdióját: az alkalmazottak végkielégítést kapnak és egyéb támogatásban részesülnek. A Wargamingnek Guildfordban, Koppenhágában, Berlinben, Chicagóban, Párizsban és Kijevben is vannak stúdiói, de arról egyelőre nincs információ, hogy ezek a csapatok fogadják-e a megszűnő kirendeltség most elbocsátott alkalmazottait.