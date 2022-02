Lézeres védőrendszer épül Izrael köré

Naftali Bennett miniszterelnök bejelentette, hogy Izrael már egy éven belül elkészítheti védelmi rakétaelhárító lézerfegyverét – írja az MTI a The Times of Israel hírportálra hivatkozva. Bennett a Tel-avivi Egyetem biztonságpolitikai tanszékének (The Institute for National Security Studies, INSS) évente megrendezett nemzetközi konferenciáján mondta el, hogy Izraelt lézerfalak fogják védeni. Emellett kampányt hirdetett Irán és külföldi megbízottjainak gyöngítése érdekében.

A megoldás kezdetben próbaüzemben, majd hadrendbe állítva fog működni – mondta, és azt is elárulta, hogy az új, lézeres légvédelmi rendszert először az ország déli részében telepítik, ahol a Gázai övezetből kilőtt rakéták a múltban számos alkalommal támadták a határ menti izraeli településeket.

Végül Izraelt lézerfal veszi majd körül, amely megvéd minket a lövedékektől, a rakétáktól és a drónoktól

– hangsúlyozta a kormányfő.

A lézerágyúk megjelenése jelentősen át fogja alakítani a jelenlegi helyzetet, amelyben a vaskupola légvédelmi rendszer mintegy 25 ezer dolláros (mintegy 8 millió forint) ellenrakétákkal fogja be az Izraelre irányzott, néhány száz dollárból előállított gázai rakétákat. Az ellenséges célpontokra irányított lézersugarak ára elenyésző, csak a lézerágyú működtetéséhez szükséges áramot kell biztosítani.

„Az izraeli légvédelem új generációja térségbeli barátainkat is szolgálja majd” – ígérte Bennett néhány nappal azután, hogy az Irán által támogatott hutik rakétát lőttek ki Jemenből az Egyesült Arab Emirátusokra Jitzhák Hercog izraeli államelnök ottani látogatásának idején.

Az izraeli védelmi minisztérium már több éve teszteli a fejlesztés alatt álló lézeres légvédelmi rendszert, amely a radarral működő észlelés után nem súlyos vasszerkezetű rakétát indít majd az ellenséges lövedék ellen, hanem lézerfegyverrel fogja be azt. Egy tavalyi kísérletben sikerült lelőniük egy drónt az új eszközzel, melynek telepítését a minisztérium kutatási és fejlesztési osztálya korábban csak 2024-re tervezte.

Azért is gyorsíthatják a programot, mert attól tartanak, hogy egy jövőbeni konfliktusban a hadseregnek nem lesz elegendő elfogó rakétája a vaskupolához és más légvédelmi rendszerekhez, de a lézerágyúhoz nem szükséges lőszer, csak energiaforrás.

A lézerrendszer hátránya, hogy rossz látási viszonyoknál, felhős időben nem megbízható, de ezt repülőgépre is felszerelt fegyverrel próbálják orvosolni, amely a felhők fölött megkerüli ezt a korlátot.

A Rafael fegyvergyártó és a védelmi minisztérium közös fejlesztésével a földi lézerrendszer nem helyettesíteni, hanem kiegészíteni fogja a rövid távú rakéták elleni vaskupolát és Izrael más légvédelmi rendszereit. A kisebb lövedékeket fogják be lézerrel, a nagyobbakat pedig továbbra is robusztus ellenrakétákkal – mondta tavaly újságíróknak Janiv Rotem tábornok, a minisztérium kutatási és fejlesztési osztályának vezetője.

Bennett bejelentése után védelmi tisztségviselők azt nyilatkozták helyi újságíróknak, hogy szerintük még évekig nem lesz kész az új lézeres légvédelmi rendszer.

(Kiemelt képen Naftali Bennett. Fotó: Amir Levy/Getty Images)