Ezeken az eszközökön lesz elérhető a Disney+

Az HBO február 1-én hivatalosan is bejelentette, hogy több országhoz hasonlóan 2022. március 8-án Magyarországon is elindul az HBO Max streaming szolgáltatás, és ennek kapcsán összeszedtük, hogy az új streaming szolgáltatás milyen eszközökön lesz elérhető. Ugyanakkor nemcsak az HBO Max érkezik idén hazánkba, de a nyár folyamán a Disney+ is (cikkünk születésének pillanatában még nincs pontos dátum), és a neten elérhető információk alapján ezen szolgáltatás kapcsán is összegyűjtöttük azokat az eszközöket, amikre letölthető lesz a szükséges alkalmazás.

Kapcsolódó Megvan, mikor indul Magyarországon a Disney+ Egy ideje már keringtek erről szóló hírek, most a Disney is megerősítette az indulás idejét.

Jó hír, hogy az HBO Max-nál a Disney+ jóval több eszközön lesz elérhető.

A Disney+-t támogató rendszerek: