Június 14-én indul a Disney+ Magyarországon

A Disney+, a The Walt Disney Company streaming szolgáltatása idén nyártól 42 országban és 11 új területen indul el, köztük június 14-én Magyarországon is – derült ki a szolgálató közleményéből. A Disney+ kínálatában a saját gyártású tartalmak mellett több ezer Disney-, Pixar-, Marvel-, Star Wars- és National Geographic-epizód és film is lesz majd. A gazdag választékban az általános szórakoztatást biztosító Star is képviselteti magát.

Bejelentették a szolgáltatás árát is:

a havi előfizetés 2490 forint, az éves előfizetés pedig 24 900 forint lesz.

Az előfizetők számára a Star Wars-hoz kapcsolódó sorozatok is elérhetőek lesznek majd, úgy, mint a Boba Fett könyve és Mandalorian (A mandalóri) Jon Favreau író–producertől. A Disney+ kínálatban szerepel a Marvel Studios Holdlovag című sorozata is, a főszerepben a Steven Grantet alakító Oscar Isaackel. A sorozat egy jámbor ajándékbolti alkalmazottról szól, aki emlékezetkiesésektől és egy másik élet emlékeitől szenved. Emellett az Oscar-díjra jelölt Shang-Chi és a Tíz Gyűrű legendája című fantasy is elérhető lesz, amelyben olyan népszerű színészek szerepelnek, mint Simu Liu és Awkwafina.

Az előfizetők számára szintén hozzáférhető lesz a Disney és a Pixar által készített, Oscar-díjra jelölt Luca, a Walt Disney Animation Studios műtermeiből kikerült, Oscar-díjas, a rendkívüli Madrigal-család történetét elbeszélő Encanto, valamint az Oscar-díjas Szörnyella is. Az ikonikus sorozatok közü felkerül a Simpson család és a Grace klinika is.

A felhasználók akár négy párhuzamos streamen élvezhetik a kiváló képminőséget, valamint korlátlan számú letöltésre – legfeljebb tíz eszközre – lesz lehetőségük, egyes műsorok esetén pedig beállítható az IMAX Enhanced funkció is. A felhasználók akár hét különböző profil közül is választhatnak, Köztük szerepel a gyerekbarát profil is lehetősége is, amely könnyű navigációt és az életkornak megfelelő, gyermekeknek szóló tartalmakat biztosít.