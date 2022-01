Olcsó szoftverek a kínai újévben – Office 2021 mellé ingyen Windows 11 (x)

Elérkezett a kínai újév, ami a legnagyobb fesztivál Kínában. Ennek megünneplésére a Keysworld.com bejelentette a Boldog Kínai Új Évet Vásárát, ami a PC-t használók számára lesz nagy buli, ugyanis rengeteg szoftvert akcióztak le.

Az vásár legnagyobb fénypontja, hogy alig több, mint 18 000 forintért hozzájuthattok a legújabb MS Office 2021-hez, és a Windows 11-et ajándékba kapjátok mellé. Miért érdemes az új Office-t megvásárolni? Először is, az Office 2021 új felületet kapott, ami jobban illeszkedik a Windows 11 stílusához. Másodszor, a munkában gyakran használt XLOOKUP funkcióval bővült, és frissült az XMatch funkció, amely lehetővé teszi számotokra az adatok hatékonyabb és pontosabb feldolgozását. Végül, az Outlook azonnali fordítási funkciójával, idegennyelvű emaileket is azonnal magyarul olvashattok. Az Outlook fordítója valós időben segít a szöveg fordításában, így a hatékonyabbá válik a munkavégzés, de ezeken kívül is bőven akad még újdonság a legújabb verzióban. Ezen a kínai újévi vásáron, nemcsak ingyen adják a Windowst az Office mellé, de külön is nagyon jó áron vásárolhattok Windowst, akár 1815 forinttól, illetve találhattok további termékeket is 58% kedvezménnyel.

Office programcsomagok ajándék Windowszal!

52%-kal olcsóbb minden Windows (kuponkód: BBF52)

58% kedvezmény minden egyéb termékre (kuponkód: BBF58)

Hogy lehet ilyen olcsó? Mit kell erről tudni?

Fontos tudni, hogy kétféle licenc van, a kereskedelmi, amit a Microsoft webshopjából is meg lehet vásárolni és az OEM, ami az Original Equipment Manufacture (eredeti berendezés-gyártó) rövidítése. Funkcionalitásában mind a kettő ugyanazt tudja.

Az Európai Unióban teljesen legálisan lehet használt szoftvert értékesíteni az Európai Bíróság döntése értelmében.

Különbség van viszont a támogatás és a felhasználás terén a két verzió között. A kereskedelmi verziót lehet több számítógépen használni, míg az OEM változat ahhoz a hardverhez kötődik, amelyiken először aktiválták.

A KeysWorlds.com webáruház úgynevezett OEM licenceket árul. Ezeket azok a cégek vették meg – a kereskedelminél kedvezőbb áron – a Microsofttól, amelyek összeszerelik például a PC-ket, laptopokat. Egyes OEM példányokat nem használnak fel az eredeti vevők, hanem kereskedelmi forgalomba kerülnek.

A KeysWorlds.com naponta nagyjából 1500 licencet ad el világszerte, tehát percenként vesznek tőlük egyet. Garanciális visszatérítés pedig csak az esetek 1 százalékában fordul elő.

A rendelés után szinte azonnal érkezik egy e-mail a termékkulccsal. A szoftverekre egy éves teljeskörű garanciát vállal az eladó, bármilyen probléma esetén azonnal visszatérítik a vételárat. Amennyiben ezzel kapcsolatos ügyintézésre lenne szükség, a KeysWorlds 24/7-es ügyfélszolgálatát a service@keysworlds.com email címen tudjátok elérni.

A fenti írás hirdetés, nem tükrözi a szerkesztőség vagy a kiadó véleményét, tapasztalatát, nem újságírói tevékenység eredményeképpen jött létre. A 24.hu teljesen függetlenül működik a KeysWorldstől, és semmilyen tekintetben nem tudunk felelősséget vállalni ajánlataiért, illetőleg az ott bonyolított