11 éves lánya öngyilkossága miatt perelte be a Metát egy édesanya

Indulhat a per a Facebook feldarabolásáról

Egy connecticuti nő beperelte az Instagram anyacégét, a Metát, valamint a Snap Inc-t – írja a BBC. A cégeket azután szeretné felelősségre vonni, hogy 11 éves lánya tavaly öngyilkos lett, és szerinte ebben szerepet játszott a közösségi platformoktól való függősége, illetve a felületek potenciálisan káros funkciói. Mielőtt véget vetett életének, Selena súlyos alvászavarban, depresszióban, két éve pedig közösségimédia-függőségben szenvedett. Az anya több tételben követel kártérítést.

A Social Media Victims Law Center (SMVLC) közleménye szerint a fiatal lány szélsőséges függőséget mutatott az Instagram és a Snapchat iránt. Ez a szervezet nyújtotta be Selena édesanyja, Tammy nevében a keresetet. Az édesanya bevallása szerint többször is elkobozta a lánya eszközeit, akinek egykori terapeutájának szakvéleménye szerint sose látott még olyan pácienst, akinek ennyire káros kapcsolata lett volna a közösségi médiával. Selenát rávették erotikus fotók készítésére és megosztására is az interneten, amik eljutottak az osztálytársaihoz, ez szintén rombolóan hathatott a mentális állapotára.

A helyzetet nehezíti, hog elvileg mindkét platform tiltja a 13 év alattiak csatlakozását. Amennyiben a bíróság tárgyalásra bocsátja az ügyet, terítékre kerül az a téma, hogy kizárólag a szülők felelőssége-e a gyerekek közösségi média-használatának korlátozása, és hogy a cégek minden rendelkezésükre álló eszközt bevetnek-e a kiskorúak távoltartásához.

Pár hónapja hozta nyilvánosságra a Facebook egykori dolgozója belsős dokumentumokon keresztül, hogy az Instagram egy saját kutatáson keresztül igazolta, hogy a képmegosztó erősíti ebben a tinédzserkorú lányok hajlamait arra, hogy másokhoz hasonlítsák a megjelenésüket. Az Háromból egy lány testképzavarát súlyosbítja a felület (itt meg kell jegyezni: már meglévő testképzavarról van szó, amiről az alanyok önbevallásos alapon beszéltek).