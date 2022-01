Nagy téli szoftvervásár – Office mellé ingyen Windows jár (x)

Ezen a hideg télen az otthonmaradás nagyon jó választás, nem csak az időjárás, hanem az új vírustörzsek miatt is. Ha vásárolni kell, egyszerűen csak leültök a számítógép elé vagy előveszitek a telefont és a szükséges termékeket beszerzitek az interneten keresztül. Ha távolról, otthonról dolgoztok, szükségetek lesz egy jól felszerelt számítógépre is, és ha van valami, ami ma már minden számítógép elengedhetetlen része, az a Windows operációs rendszer és az Office programcsomag.

Mindenki tudja, hogy a Microsoft operációs rendszerek és irodai szoftverek nagyon drágák, azonban ezeket a programokat jóval olcsóbban is beszerezhetitek. Most, a KeysWorlds Téli Vásárán szuper olcsón juthattok MS Office-hoz, ráadásul a legújabb Windows 11-et vagy Windows 10-et is INGYEN adják mellé, csak az Office árát kell kifizetnetek. Ezen kívül, ha külön-külön szeretnétek megvásárolni a Windows OS-t vagy az MS Office-t, akkor is 58% kedvezménnyel tehetitek ezt meg. Ha nem ezeket a termékeket keresitek, akkor sem kell csüggednetek, ugyanis rengeteg mást is tartogat számotokra a KeysWorlds, további 52% kedvezménnyel. Ha lemaradtatok az újévi akciókról, akkor ne hagyjátok ki ezt a vásárt!

Office mellé ingyen Windows jár

A Windows 11 egy új korszakot teremtett a Microsoft operációs rendszerének életében, ugyanis a Windows 10-ben még csiszolatlan megoldásokat mára sokkal szebbé és jobbá tették. A dizájn is nagy mértékben változott, így eltűntek az éles sarkok és az üvegszerű effektek, cserébe egy sokkal letisztultabb, kellemesebb kinézetet kapott. Azért a Windows 10-nek sem kell panaszkodnia, ráadásul nagyon sokan továbbra is ragaszkodnak az előző generációhoz. Most kupon nélkül minden Office programcsomag mellé ingyen Windows jár, legyen szó 10-ről vagy a 11-ről.

Windows operációs rendszerek 52% kedvezménnyel (Kupon: BBF52)

Az operációs rendszer elengedhetetlen egy számítógép működéséhez, ráadásul befolyásolhatja a hatékonyságunkat is. A Microsoft a világ legtöbbet eladott OS-ét folyamatosan fejleszti, add hozzá új funkciókat és igyekszik a legjobb szoftvert letenni az asztalra. Ha Windowsra van szükségetek, akkor a KeysWorldsön, a BBF52 kupont felhasználva jóval olcsóbban juthattok hozzá a kiszemelthez.

Microsoft Office 58%-kal olcsóbban

Az Office programcsomag minden iroda alapvető része, így, ha otthonról dolgoztok, akkor biztosan szükségetek lesz rá. Univerzális megoldás, ha dokumentumot szerkesztetek, táblázatokat kezeltek, prezentációt készítetek vagy ha egy email olvasóra van szükségetek. A BBF58 kupont felhasználva 58% kedvezményt kaptok az alábbi termékekből.

Hogy lehet ilyen olcsó? Mit kell erről tudni?

Fontos tudni, hogy kétféle licenc van, a kereskedelmi, amit a Microsoft webshopjából is meg lehet vásárolni és az OEM, ami az Original Equipment Manufacture (eredeti berendezés-gyártó) rövidítése. Funkcionalitásában mind a kettő ugyanazt tudja.

Az Európai Unióban teljesen legálisan lehet használt szoftvert értékesíteni az Európai Bíróság döntése értelmében.

Különbség van viszont a támogatás és a felhasználás terén a két verzió között. A kereskedelmi verziót lehet több számítógépen használni, míg az OEM változat ahhoz a hardverhez kötődik, amelyiken először aktiválták.

A KeysWorlds.com webáruház úgynevezett OEM licenceket árul. Ezeket azok a cégek vették meg – a kereskedelminél kedvezőbb áron – a Microsofttól, amelyek összeszerelik például a PC-ket, laptopokat. Egyes OEM példányokat nem használnak fel az eredeti vevők, hanem kereskedelmi forgalomba kerülnek.

A KeysWorlds.com naponta nagyjából 1500 licencet ad el világszerte, tehát percenként vesznek tőlük egyet. Garanciális visszatérítés pedig csak az esetek 1 százalékában fordul elő.

A rendelés után szinte azonnal érkezik egy e-mail a termékkulccsal. A szoftverekre egy éves teljeskörű garanciát vállal az eladó, bármilyen probléma esetén azonnal visszatérítik a vételárat. Amennyiben ezzel kapcsolatos ügyintézésre lenne szükség, a KeysWorlds 24/7-es ügyfélszolgálatát a service@keysworlds.com email címen tudjátok elérni.

A fenti írás hirdetés, nem tükrözi a szerkesztőség vagy a kiadó véleményét, tapasztalatát, nem újságírói tevékenység eredményeképpen jött létre. A 24.hu teljesen függetlenül működik a KeysWorldstől, és semmilyen tekintetben nem tudunk felelősséget vállalni ajánlataiért, illetőleg az ott bonyolított vásárlásokért.