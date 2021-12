Előkapta az iPhone-t, és lőtt egy képet a Nemzetközi Űrállomásról

Ahogy korábban beszámoltunk róla, a héten érkezett meg a Nemzetközi Űrállomáshoz (ISS) Maezava Júszaku japán milliárdos. A vállalkozó a Space Adventuresnek fizetett az útért, és egy videós, Hirano Józó jegyét is állta, hogy 12 napig tartó útját dokumentáltassa. A csapattal tart Alekszandr Miszurkin orosz űrhajós is.

Maezava pénteken az űrből posztolt a Twitterre.

A képen a Nemzetközi Űrállomás látható, miközben a csoportot szállító Szojuz űrhajó épp dokkolni készül.

A milliárdos szerint a felvételt az iPhone-jával készítette.

As we were about to dock into the ISS, I saw this amazing view from the window of the Soyuz, right next to my seat. I couldn’t help but say ‘Wow!’ and I straight away took out my iPhone to take this photo.

I mean, isn’t it amazing!? This is real!!! pic.twitter.com/cnHaBrAVt3

— Yusaku Maezawa (MZ) (@yousuckMZ) December 10, 2021