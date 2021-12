Erre figyeljen mindenképp, ha a neten vásárol karácsonyi ajándékot

A legtöbben valószínűleg még keressük a tökéletes ajánlatokat, a vírushelyzet fokozódása miatt pedig egyre nagyobb arányban döntünk az online vásárlás mellett. Érdemes azonban szem előtt tartani, hogy a webes vásárlás is tartogat veszélyeket.

A kiberbűnözők valószínűleg idén is megpróbálják majd világszerte kihasználni az ünnepi időszakot és igyekeznek megkárosítani az óvatlan vásárlókat. Gyakori átverési módszer a hamis webshopokon történő vásárlásösztönzés, a közösségi médiában megjelenő, kihagyhatatlanul kedvezőnek tűnő akciók, illetve az előrefizetést követelő csalók, akiktől végül sosem kapjuk meg a terméket

– hívja fel a figyelmet Csizmazia-Darab István, az ESET szoftvereket forgalmazó Sicontact Kft. biztonsági szakértője.

Emellett a telefonos csalások is megszaporodtak: a napokban például hazai bankok nevében keresték fel áldozataikat a csalók arra hivatkozva, hogy gyanús tranzakciót azonosítottak a számlájukon, amelyet blokkoltak. A további ügyintézés érdekében pedig személyes adatokat próbálnak kérni a kiszemeltektől.

Ez egy tipikus csalási forma, amikor felhív minket egy állítólagos ügyintéző arra hivatkozva, hogy éppen most indítottak tranzakciót a kártyánkról, ezért a számlánk védelme érdekében adjunk meg minden személyes adatot. Ennél még elrettentőbb, amikor az állítólagos csalás elkerülése érdekében a hívó diktál egy számlaszámot, majd arra kér, hogy ide utaljuk az összeget, amíg csalót leleplezik. Természetesen egyik trükköt sem szabad elhinni

– teszi hozzá Csizmazia-Darab.

Az egészségünk szempontjából az online rendelés jelenleg biztonságosabb, mint a zsúfolt bevásárlóközpontokban válogatni az ajándékokat, ugyanakkor sajnos a webes vásárlás is tartogat veszélyeket. Ha nem vagyunk elég körültekintőek, az adataink kiberbűnözők kezébe kerülhetnek, akik ezek birtokában személyazonossági csalást követhetnek el, vagy el is adhatják érzékeny adatainkat a dark weben.

A biztonsági cég az alábbi tippeket szedte össze, hogy csökkentsük a kockázatokat:

Használjunk biztonságos kapcsolatot!

Az online vásárlás során az egyik legfontosabb dolog a megbízható internetkapcsolat. Bár csábító lehet útközben vagy egy kávézóban elvégezni az ajándékok beszerzését, a nyilvánosan elérhető Wi-Fi hotspotok nem nyújtanak megfelelő szintű biztonságot a fizetési tranzakciók lebonyolításához. Minden olyan művelet elvégzéséhez, mely során érzékeny adatokat kell megadnunk, használjuk a telefonunk adatcsomagját vagy a saját otthoni Wi-Fi hálózatunkat.

Azonban az otthoni hálózat biztonsági réseit sem szabad alábecsülnünk! Ha a router telepítése óta nem vizsgáltuk felül a biztonsági beállításokat, akkor itt az ideje, hogy megtegyük. Ha mégis nyilvános hotspoton keresztül intézzük az online vásárlást, adataink védelme érdekében használjunk virtuális magánhálózatot (VPN).

Tegyük biztonságossá a készülékeket!

A megbízható internetkapcsolat megléte mellett elengedhetetlen, hogy az eszközeinket is megfelelő védelemmel ruházzuk fel. Még mindig sok ember véli úgy, hogy a mobilja csak egy telefon, nem pedig egy mini számítógép, amelyen rengeteg személyes adatot tárol. Legyen szó a fényképeinkről, levelezésünkről, vagy az elektronikus pénztárcánkban tárolt fizetési adatainkról, ezek az információk illetéktelenek kezébe kerülve hatalmas károkat okozhatnak. Ezért is érdemes beruházni egy megbízható biztonsági programba, mely hosszútávú védelmet biztosít a kártevők mellett a különböző adathalász támadások ellen is. A szoftveres védelmet kiegészítve jelkóddal is érdemes zárolni a készülékünket. Ha van rá lehetőségünk, használjunk olyan biometrikus azonosítást, mint az ujjlenyomat olvasó vagy az arcfelismerő!

Óvjuk a fizetési adatainkat!

Ne feledkezzünk meg a fizetési adataink védelméről sem, amiről szintén egy megfelelő biztonsági szoftverrel tudunk gondoskodni. Egy hatékony vírusvédelmi megoldásban többek közt netbank- és tranzakcióvédelem is található, amely megvéd bennünket minden olyan vállalkozó szellemű csalótól, aki adathalász módszerekkel próbálja ellopni fizetési adatainkat. Egy másik kiegészítő biztonsági funkció, amelyet online tranzakciók esetén ajánlatos használni, az a többtényezős hitelesítés.

Ne dőljünk be a csaló ajánlatoknak!

Az ünnepek előtt rengeteg készletkisöprő akcióval találkozhatunk a neten, mely szokatlanul magas kedvezményekkel csábít vásárlásra bennünket. A csalók számára ez az év legaktívabb időszaka, hiszen igyekeznek kihasználni a vásárlók hiszékenységét, irreális akciókkal bombázva őket.

Ha olyan hirdetésekre bukkanunk, melyek 90%-os kedvezménnyel hirdetnek luxustermékeket vagy műszaki cikkeket, valószínűleg egy csaló weboldallal van dolgunk. Ezekre kattintva előfordulhat, hogy átirányítanak bennünket egy adathalász webhelyre, majd ott megpróbálják begyűjteni érzékeny adatainkat. Az ilyen jellegű csalások elkerülése érdekében csakis megbízható weboldalakról vásároljunk, illetve ne felejtsük el azt az aranyszabályt, hogy ha valami túl szép ahhoz, hogy igaz legyen, az általában nem is az. Figyeljünk a gyanús webcímekre, helyesírási hibákra és a túlságosan csodásnak tűnő ajánlatokra.