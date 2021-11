Szaporodásra képes élő robotokat hoztak létre

Új szintre léptek a xenobotok, amelyeket 2020-ban a Vermonti Egyetem kutatói hívtak életre. Az élő robotok, amelyekhez embrióállapotú békákból nyertek ki őssejteket, most már szaporodni is képesek – írja az IFL Science.

Mindegyik kis buborékban 500-1000 sejt található, amelyeket egy algoritmus tervezett meg olyan elrendezkedésre, amilyet végül a legideálisabbnak vélt. A xenobotokat megalkotó kutatók szerint a furcsa eszközök, amelyek tényleg nem hasonlítanak egyik eddig ismert robotra sem, rengeteg mindenre használhatók lesznek.

Egy számítógéppel megtervezett tervrajz a cellákat olyan konfigurációba rendezi, amellyel a kis robot képes olyan feladatokat végrehajtani, mint a tárgyak mozgatása, tolása vagy szállítása. Amint arról a Proceedings of the National Academy of Science tudományos folyóiratban megjelent tanulmány is beszámolt, megfelelő tervezéssel a xenobotok képesek szaporodni is.

Mindezt kinematikus replikációval teszik. Ezt a jelenséget molekuláris szinten látni lehetett már, de ilyen léptékben, mint amilyet a kis robotok jelentenek, még soha. Az eredmények azt mutatják, hogy az élő sejtek több olyan tulajdonsággal és viselkedéssel rendelkeznek, mint amennyit a természetben képesek vagyunk megfigyelni.

Eleinte a reprodukálódó sejtrobot hamar elpusztult, ezért a kutatóknak mesterséges intelligencia segítségével milliárdnyi szimulációt kellett elvégezniük ahhoz, hogy találjanak egy olyan megoldást, ahol mindkét xenobot megmarad.

„Ezek a békasejtek olyan módon replikálódnak, ami nagyon különbözik attól, ahogy a békák csinálják. A tudomány által ismert egyetlen állat vagy növény sem reprodukálódik ilyen módon” – mondta Dr. Sam Kriegman, a tanulmány vezető szerzője.

Ha egyeseknek aggodalmaik lehetnek az önreplikáló biotechnológiával kapcsolatban, a csapat hangsúlyozza, hogy a xenobotokat laboratóriumban tárolják, könnyen elpusztítják, és szövetségi, állami és intézményi etikai szakértők ellenőrzik a működésüket és fejlesztésüket.