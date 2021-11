Micro-frontend megoldások a gyakorlatban (x)

A Tesco Technology hibrid konferenciája a legújabb fejlesztői trendről

A micro-frontend megoldások előnyeiről tart hibrid konferenciát a Tesco Technology csapata. A világcég londoni fejlesztőközpontjának legjobb szakemberei és hazai kollégáik együtt gyakorlati példákon keresztül bizonyítják, hogy sok kicsi a frontend-tervezésben is sokra megy.

A monolit struktúrák helyett a micro-frontend megoldások jelentik az UI legfrissebb nemzetközi trendjét. A kisebb, könnyebben kezelhető elemekre bontott architektúrák egyes elemeit egymástól függetlenül, önállóan lehet fejleszteni és tesztelni, miközben nem sérül a teljesítmény és a felhasználói élmény. Ezáltal észrevehetően javul a frontend kódolást végző fejlesztőcsapatok hatékonysága.

Erről szól a Tesco Technology november 9-i, Keeping up with UI. című, angol nyelvű szakmai konferenciája, amelyre online és személyesen is várják az érdeklődőket – nemcsak frontend területről.

A kiskereskedelmi világcég az elmúlt években robusztus technológiai részleget épített fel, amely házon belül fejleszti a Tesco boltjaiban és webáruházához használt digitális infrastruktúrát. A Londonban, Krakkóban, az indiai Bengaluruban és Budapesten dolgozó programozók kezei közül kikerülő innovatív megoldások több mint 70 ezer bolti kasszán futnak világszerte és napi kétmillió online rendelés feldolgozására képesek. A cég mindenekelőtt szabadságot kínál a fejlesztőinek, akik maguk választhatják ki a munkájukhoz használt technológiákat. Ez a kétharmad részt seniorokból álló csapat számára komoly inspiráció, hogy a keretek közül kilépve újdonságokat próbáljanak ki.

A november 9-i konferencián a Tesco Technology londoni központjának vezető fejlesztőitől és hazai IT szakemberektől, első kézből lehet tapasztalatokat gyűjteni a micro-frontend megoldásokról. A program három fő részből áll.

Az első egy kerekasztal-beszélgetés négy, évtizedes frontend tapasztalattal rendelkező, vezető szoftverfejlesztővel (Csányi Attila, Katona Dávid, Matthew Lunn és Stefan Rosca). Azt a kérdést járják körbe, hogy miért és hogyan éri meg a monolitikus vállalati frontend-struktúrákat feldarabolni és hogyan hat mindez a teljesítményre és a használhatóságra.

Az Egyesült Királyságban dolgozó Benjamin Mcgeachie, a Tesco áruházak webes platformájnak vezető fejlesztője tech talk előadásában arra fókuszál, hogy a micro-frontendre való átállás egyszerre fokozza a hatékonyságot és a fejlesztői munka eredményességét. Ráadásul a programozók számára is nagyszerű tapasztalatokat kínál.

Végül Pip Dunne, a Tesco Technology micro-frontend fejlesztője mutatja be live demóban, hogy a cég keretrendszerét használva milyen egyszerű ilyen megoldásokat készíteni és a meglévő alkalmazásokba integrálni.

A konferenciát az érvényes járványügyi előírások betartása mellett, a Madhouse-ban (Budapest, Anker köz 1.) rendezik, a személyes megjelenés mellett lehetőség van online is becsatlakozni. A vendégek között értékes Logitech vezeték nélküli eszközöket sorsolnak ki a szervezők.

A rendezvény ingyenesen látogatható, a részvétel regisztrációhoz kötött, ezt ide kattintva lehet megtenni.

A konferenciáról részletes infók itt találhatók.