Bezár a Fortnite a kínai játékosok előtt

Miután a Yahoo közölte, hogy kivonul Kínából, hasonló hír érkezik az Epic Games stúdió házatájáról is. Az országban november 15-től leállnak a Fortnite című online videójáték szerverei, új regisztrációkat már nem is fogad be a rendszer, ahogy letölteni sem lehet a programot. A határidő után a már meglévő játékosok se tudnak bejelentkezni – írja a CNN.

A Fortnite 2018-ben vált játszhatóvá az országban a Tencenttel közös együttműködésben, a kínai piacra kiadott verzió neve „Fortress Night“. A kínai internetóriás 40 százalékos részesedést vásárolt az Epic Gamesből közel egy évtizede. A játék a helyi hatóságok szigorú felügyelete mellett működött, és számos ponton át kellett alakítani ahhoz, hogy megfeleljen a helyi előírásoknak.