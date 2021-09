Magyar startup is lesz a világ egyik legnagyobb technológiai rendezvényén

Egy szegedi startup is bemutatkozhat a világ egyik legnagyobb technológiai rendezvényén, a Web Summit-on november 1. és 4. között. Hazánkat egy szegedi cég is képviseli: a dyrector.io egy fiatalokból álló IT cég, egy olyan szoftverrel, ami abban segít, hogy egy cég az általuk készített szoftvereket megfelelő verziókban a megfelelő ügyfélnek tudják telepíteni és üzemeltetni, működjön ez a felhőben vagy egy saját belső szerverparkban.

A cég tavaly indult, amikor Orbán Levente és Puskás Bertalan, a két alapító egy belső céges probléma megoldásán dolgozott. Ötletelés közben megalkottak egy olyan szoftvert, amiről kezdetben azt gondolták csak nekik lesz fontos. A szoftverből termék lett, amin jelenleg már egy csapat fejlesztő dolgozik készülve arra, hogy idén még szélesebb körben lépnek ki a piacra. A dyrector.io leendő ügyfélköre nagy szoftverfejlesző cégekből áll, amelyek egy terméket akár több ügyfélnek is fejlesztenek és üzemeltetnek, így a platform hatalmas segítség lehet az adminisztrációs és frissítésekkel teli munka során.

A Web Summit egy évente megrendezésre kerülő szakmai konferencia Portugália fővárosában, melyre csak egy többlépcsős kiválasztási folyamat után lehetséges bejutni. A rendezvény több ezer kiállító, több mint 70 000 látogató és megannyi tech újdonság találkozási pontja. Itt cserélnek gazdát a legnagyobb startup projektek, és olyan iparági szereplők tartottak már itt szakmai előadásokat, mint például Mark Zuckerberg, de idén előad az Amazon technológiai vezetője és Amy Pohler hollywoodi színésznő is. A konferencia témái az internetes és feltörekvő technológiákra, valamint a kockázati tőkebefektetésekre összpontosítanak.