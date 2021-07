Élet-Stílus 44 nap alatt a Föld körül egy Cessnával – világrekorder lett a brit tini

Olyan fiatalon, mint Travis Ludlow, még soha nem repülte körbe a bolygót egyedül senki, szóval a neve be is került Guinness-rekordok közé. És még a második koronavírus elleni vakcináját is útközben kapta meg.

Egy tizenéves pilóta lett a legfiatalabb ember, aki egyedül megkerülte a Földet, miután hétfőn leszállt Hollandiában – közölte a Daily Mail. A 18 éves és 149 napos Travis Ludlow új Guinness-rekordot állított fel a 44 napig tartó, nagyjából 40 ezer kilométeres szólórepülésével. A Buckinghamshire-i Ibstone-ból származó tinédzser a kimerítő expedíció során akár nyolcórás napokat is eltöltött az egymotoros Cessna 172 N5010 típusú repülőgéppel az égben – néha megállás nélkül. Volt, hogy egyetlen nap akár 1600 kilométert is megtett. A bejegyzés megtekintése az Instagramon Travis Ludlow 🇬🇧🇨🇦🇿🇦🇪🇺 (@travisludlow_aroundtheworld) által megosztott bejegyzés Ezzel megfosztotta a címétől a korábbi rekordert, a louisianai Mason Andrewst, aki 18 éves és 163 napos volt, amikor 2018 októberében teljesítette a Föld körüli utat. Ludlow május 29-én indult világrekordkísérletére a hollandiai Teuge-ból, miután a koronavírus miatt az eredeti, 2020 júniusi indulási dátumot elhalasztották. Útvonalán, amely Hollandiában kezdődött és ott is ért véget, a világ 13 országában állt meg: Hollandiában, Lengyelországban, Oroszországban, az Egyesült Államokban, Kanadában, Grönlandon, Izlandon, az Egyesült Királyságban, Írországban, Spanyolországban, Marokkóban, Franciaországban és Belgiumban – persze feltételezhetően nem ugyanebben a sorrendben. Útja során megkapta a második koronavírus elleni védőoltását is, amikor megállt Texasban. Ahhoz, hogy megdöntse a világrekordot, Ludlownak egészen pontosan legalább 39 461 kilométert kellett megtennie – ezt a távolságot múlt pénteken lépte át, amikor az írországi Donegaltól a dél-spanyolországi Gibraltárig repült 2090 kilométert. Azt mondta: Gibraltárban leszállni egy valóra vált álom volt. Mindig is szerettem volna elrepülni oda. Ugyanezen a napon értem el a 40 188 kilométert is, ami 113 kilométerrel több, mint a Föld kerülete az Egyenlítőnél. Szóval ez két fontos mérföldkő volt egy napon. Majd így folytatta: Akkor is nagyon izgatott voltam, amikor az utazásom korábbi szakaszában Oroszországban voltam. Nagyon jól éreztem magam ott. Amikor Jekatyerinburgban, Oroszország harmadik legnagyobb városában jártam, az oroszországi brit konzulátuson vacsorázhattam, ahol igazán VIP-nek éreztem magam. És mivel a kis repülőgépével csak legfeljebb 4800 méter magasan repülhetett, Ludlownak a repülések során lenyűgöző kilátásban volt része. A kedvence a kanadai Sziklás-hegység és a szibériai vadon feletti repülés volt. A repülés azonban nem volt teljesen zökkenőmentes, mivel minden időjárási körülménnyel meg kellett küzdenie – beleértve a zivatarokat, a havazást és a drámai hegyi levegőt, ami miatt volt, hogy a repülőgép öt másodperc alatt 600 méteres magasságba zuhant. Ugyanakkor néhány hét után nagyon fárasztónak élte meg az egyedüllétet, és egy ponton nagyon elkezdtek neki hiányozni a családtagjai s a barátai. De szerencsére sok repülőtéren nagyszerű emberek vártak rám, amikor leszálltam, és néhány igazán nagyszerű vendéglátóm is volt, amikor a második oltás után néhány napra megálltam az Egyesült Államokban – folytatta az élménybeszámolót. A fiú büszke édesapja, az 59 éves Nick Ludlow azt mondta, hogy a család nagyon örül a teljesítményének, majd így méltatta a fiát: Ez egy hatalmas teljesítmény, de soha nem gondoltam, hogy nem fogja megcsinálni. Travis már jó ideje elképesztő dolgokat művel. Ha valaki ilyesmire képes, az ő. Ő az a fajta srác. Travis 12 évesen szerzett fekete övet kickboxban, és tizenévesen egykerekűvel teljesített egy triatlonversenyt, de a repülés volt az, ami igazán megragadta a szívét. 10 éves korában jött hozzám ezzel az őrült ötlettel. A 14. születésnapján pedig repült egy vitorlázórepülővel, és ez csak fokozódott. A családban nincs pilóta, Travis az egyetlen. Ez az, ami a szíve csücske – mesélte az édesapja. A bejegyzés megtekintése az Instagramon Travis Ludlow 🇬🇧🇨🇦🇿🇦🇪🇺 (@travisludlow_aroundtheworld) által megosztott bejegyzés Travis még hétfőn hazaért az Egyesült Királyságba, ahol újra találkozott az apjával, az 52 éves édesanyjával, Lorynnel, a 17 éves Charlie nevű húgával és a 13 éves Luka nevű öccsével A viszontáltás előtt a fiú apja azt mondta: Travis egy Nando’s-t akar, úgyhogy ma este elvisszük oda. Fel kell hizlalnunk, mert lefogyott.