Sorra nyilatkoznak a Blizzard egykori emberei a zaklatásos botrány kapcsán

A kaliforniai Tisztességes Foglalkoztatási és Lakásügyi Minisztérium (DFEH) a napokban két év nyomozás után pert indított az Activision Blizzard ellen zaklatás és egyenlőtlen bánásmód vádjával. A világ egyik legnagyobb játékkiadója többek közt olyan címekért felel, mint a World of Warcraft, a Call of Duty, vagy az Overwatch. A DFEH jelentése szerint a cégen belül „frat boy” kultúra uralkodik, azaz a női alkalmazottakat szexuálisan zaklatják, és kevesebb fizetést kapnak. A színes bőrű hölgyeknek rasszista megnyilvánulásokat is el kell viselniük.

Ennél felkavaróbb részletek is kiderültek a nyomozás során. Az irodában egyes férfi alkalmazottak ittas állapotban „kockaúszásokat” csináltak, ami azt jelenti, hogy más részlegek fülkéibe látogattak el, a vádak szerint ilyen alkalmakkor a női munkavállalókkal szemben is több alkalommal minősíthetetlen magatartást tanúsítottak, ez alatt értendő: nemi erőszakkal való viccelődést, kellemetlen megjegyzések elejtését, vagy akár tettlegességig fajult fogdosást.

A vádirat egy tragikus esetet is említ, amikor egy felettesével viszonyt folytató női alkalmazott öngyilkosságot követett el egy üzleti úton, miután előző este a férfi munkatársak a róla készült meztelen képeket küldözgették tovább egymásnak.

Alex Afrasiabi, a World of Warcraft korábbi vezérigazgatója az elbeszélések szerint rendkívül gyakran zaklatta a nőket, ezért lakosztályát Crosby Suite-nak is nevezték cégen belül Bill Cosby után. Ő tavaly nyáron távozott is csendben a Blizzardtól.

Nyilvánosságra került egy 2010-es, szexista kultúrát jól tükröző videó is, amin egy nő a World of Warcraft női karaktereiről kérdezi a cég vezetőit egy Blizzcon panelen. „Tetszik, hogy erős női karaktereitek vannak, de mi lenne, ha nem úgy néznének ki, mintha egy Victoria’s Secret katalógusból léptek volna elő?” – hangzott el a kérdés, amire válaszként újabb kérdést kapott nevetés kíséretében, hogy akkor melyik katalógusból kéne.

Fizetés és megbecsültség terén sem jó a helyzet. A vállalatnak körülbelül 20 százaléka nő, akik közül csak keveseknek sikerült magasabb pozícióba kerülni, ők is jellemzően kevesebb alapbérért és bónuszért, mint amennyit a férfi kollégák kaptak.

Sorra nyilatkoznak az egykori vezetők

Az Activision Blizzard szerint a vádak torzítanak, több állítás is hamis – írták közleményben. Hozzátették, hogy a per kezdete óta az elmúlt években sok téren jelentős változásokat sikerült elérni vállalati kultúrában.

Az eset kapcsán nemrég Mike Morehaime, a Blizzard volt vezérigazgatója és társalapítója is megszólalt, aki elnézést kért a női alkalmazottaktól a cég nevében is. Egyben sajnálatát fejezte ki az iránt, hogy bár próbált nyitott és befogadó légkört teremteni a stúdióban, ez nem sikerült neki. Hisz abban, hogy a játékipar olyan hely lehet, ahol a nőket és a kisebbségeket is örömmel látják, de ez a vezetők felelőssége.

This is later than it should have been. Here’s my response. pic.twitter.com/0h8iF6a1JR — Chris Metzen (@ChrisMetzen) July 24, 2021

Chris Metzen, a Blizzard egykori vezetője, 2016-os távozásáig a történetmesélésért és a franchise fejlesztésért felelős alelnök, szintén reagált. Hasonlóan, ahogy Morehaime: bevallotta, hogy sokkal jobban figyelnie kellett volna a női dolgozókra, a mérgező kultúrának táptalajt adó környezet kialakulásakor ő is részese volt a cégnek.

Metzen vállalja a felelősséget azért is, hogy „túl sok embert hagytak cserben” azzal, hogy nem vettek észre dolgokat privilegizált helyzetükben. Elmondása szerint sokkolták az áldozatok történetei, akik közül sokan azért nem merték jelezni problémáikat, mert nem bíztak a HR-esekben, vagy azt hitték, hogy ez a viselkedés normális a cégen belül. Véleménye szerint a férfiaknak nem csak a velük kapcsolatban álló nőkkel kellene szépen viselkedni, hanem minden nő felé nagyobb empátiával és együttérzéssel kell fordulniuk.

A hír sokkolta a játékipart, egyes influencerek fontolgatják, hogy megszakítják együttműködésüket a céggel. A World of Warcraft játékosai szintén kiakadtak, demonstrációkat szerveztek a kiadó ellen többek közt Shadowlands fővárosában, Oribosban, valamint az Afrasiabit nevét viselő NPC-ket is leköpködték.