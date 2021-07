A magyarok is használhatják a YouTube nagy újítását

A YouTube bejelentette, hogy Magyarországon is elindul a YouTube Shorts béta verziója: ez a vállalat új, rövid formátumú videós élménye, amellyel látványos, rövid videókat lehet mobiltelefonnal készíteni. A 2020 szeptemberében bejelentett Shorts funkciót a YouTube azóta 26 országra terjesztette ki, és több mint 100 olyan országban is elérhető lesz majd, ahol a YouTube is.

A Shorts béta verziója Magyarországon július 14-én, szerdán lesz elérhető mindenki számára.

Míg a rövid formátumú videók már eddig is megtekinthetők voltak a platformon, a felhasználók Magyarországon most először férhetnek hozzá a Shorts tartalomkészítő eszközeihez, amelyek közé tartozik a több videoklip összefűzésére használható multiszegmensű kamera, a zenés videó rögzítését lehetővé tevő funkció, a sebességszabályozó beállítások és még sok minden más.

A felhasználóknak lehetőségük nyílik majd audiomintákat kipróbálni nem csak más Shorts videókból, de a YouTube-on szereplő bármely videóból is. Ez azt jelenti, hogy a felhasználók a saját kreatív ízlésük szerint alakíthatják a YouTube-on szívesen nézett tartalmakat, és új közönséget hódíthatnak meg – akár kedvenc vicceikre reagálva, akár egy alkotó legújabb receptjét kipróbálva, vagy komikus jeleneteket újrajátszva. A tartalomgyártók kezében lesz az ellenőrzés, és akár el is utasíthatják, hogy hosszú videójukat feldolgozzák.

Ezen túlmenően a cég közlése szerint az alábbi új funkciókat teszi elérhetővé a szolgáltatásban:

szöveg hozzáadása a videó egyes pontjaihoz,

automatikus feliratozás a Shorts videókon,

akár 60 másodperc felvétele a Shorts kamerájával,

klipek hozzáadása a telefonod galériájából a Shorts kamerájával készített felvételekhez,

alapszűrők hozzáadása a Shorts videók színkorrekciójához.

A zenét illetően, a művészek és a tartalomgyártók részére dalok széles tára áll rendelkezésre, így Shorts videóikban több mint 250 kiadó zeneszámait használhatják. A cég a tartalomgyártó eszközök bejelentése előtt beiktatott egy sort a YouTube kezdőlapján külön a Shorts videók részére, és hozzáadott egy Shorts fület a mobilalkalmazáshoz, amellyel a felhasználók könnyebben, egyetlen érintéssel nézhetnek Shorts videókat.

A közlemény szerint a bejelentés napján egyúttal a YouTube shorts lejátszója meghaladta a napi 6,5 milliárd megtekintést világszerte.