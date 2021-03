Az oltásellenőrző oldal annál is bénább, mint amilyennek elsőre tűnt

Március 25-én indult el a vakcinareg.neak.gov.hu oldal, ami a tavaly decemberben élesített vakcinainfo.gov.hu azon orbitális hibáját igyekszik orvosolni, hogy az adatok között hiába adunk meg e-mail címet, nem érkezik visszaigazolás a regisztráció sikerességéről, ahogy az sem ellenőrizhető utólag, milyen információkat mentett el a rendszer. Úgy száz nap elteltével az új felületnek hála ugyan ellenőrizhetővé vált, hogy sikeres volt-e a regisztrációnk az oltásra (az adatellenőrzés lehetősége nélkül), de a vakcinareg első körben képtelen volt kezelni a rázúduló felhasználók tömegét, és a működése azonnal kérdéseket vetett fel az emberben.

A felület csütörtök kora este vált általánosan használhatóvá, és ekkor kezdett el kiderülni, hogy az oldal jóval problémásabb annál, mint amilyennek elsőre tűnt. Sokaknak borzolta például az idegeit, hogy a TAJ számukat és a születési dátumukat megadva a rendszer azt az információt dobta ki, hogy nincsenek a regisztráltak listáján, majd amikor megpróbáltak újra jelentkezni az oltásra, akkor a rendszer közölte, hogy a megadott e-mail címmel már létezik regisztráció.

Azt már a korábbi cikkünkben is írtuk, hogy a két oldal nem ugyanabból az adatbázisból dolgozik, hiszen míg a jelentkezésnél az életkort kellett megadni, addig az ellenőrzésnél a TAJ szám mellett a születési dátum a másik paraméter, amivel azonosítani tudjuk magunkat. Ez persze nem ad magyarázatot arra, hogy az egyik adatbázisból miért nem kerültek át az adatok az újba, és arra sem, hogy mi lett a regisztráció után elveszett adatokkal?

Ennél is furcsább, hogy a helyreállást követően szép számmal akadtak olyan felhasználók, akiknek egyik próbálkozásra NEM választ dobott a rendszer, majd egy későbbi próbálkozásnál már IGEN-t, vagy éppen fordítva. Persze előfordulhat, hogy az ember elüt valamit. Ilyenkor a rendszer nem azt jelzi, hogy fals adatokat kapott, hanem egyszerűen közli, hogy az adott információkkal nincs regisztráció, de tudunk olyan próbálkozóról, aki képernyőmentésekkel ellenőrizte, hogy jó adatokat írt be mindkét alkalommal, és így is NEM és IGEN válaszokat kapott a próbálkozásai során.

Kérdésünkre, hogy ez miképp lehetséges, Szöllősi Gábor IT Infrastruktúra szakértő csak találgatni tudott, de elképzelése szerint arról lehet szó, hogy a lekérdezés pillanatában épp frissítés alatt álltak az adatok, és mivel a megadott TAJ szám és születési idő kombinációja akkor pont nem szerepelt az adatbázisban, ezért a felhasználó NEM-et kapott. Mindez akkor lehetséges, ha ez egy külön adatbázis vagy legalább egy külön tábla, és a frissítés során először mindent törölnek, majd újra betöltik a jelentkezettek friss listáját. A szakértő szerint ez legalább annyira amatőr megoldás lenne, mint a regisztrációs visszaigazolás hiánya, hiszen erre való az adatbázis tranzakció kezelése: ha a frissítés egy tranzakcióban történik, akkor nem lehet adathiba a köztes állapotban.

Szöllősi szerint az sem elképzelhetetlen, hogy amennyiben az adatbázis-lekérdezés valamiért nem tud lefutni, akkor a hibakezelés hiánya miatt kap NEM-et egy felhasználó. Tegnap már írtuk, hogy élesben konfigurálhatták az oldalt, tehát az indulást követően a fejlesztők akár magában az alkalmazásban is eszközölhettek módosításokat, így változhatott a működése. A felület a cikkünk írásakor éppen nem dobott hibaüzeneteket, cserébe lehetséges, hogy amennyiben nem tudja lekérdezni az adatokat, akkor automatikusan nemleges választ dob. Ez is magyarázat lehet arra, hogy eltérő próbálkozások alkalmával eltérő eredményeket kapnak egyes emberek.

Az oldal technikai minőségét amúgy jól jelzi, hogy még mindig elfogadja a 9 nullát, továbbá a TAJ számot csak egymás után begépelve lehet beírni, miközben a hatósági igazolványon is elkülönül a 3×3 szám, tehát logikus, ha valaki nyom egy szóközt három szám begépelése után. Így viszont nem írható be a teljes TAJ szám, viszont leprogramozni, hogy a szóközt ne dolgozza fel értékként a rendszer, szintén akkora kihívás, mint automata visszaigazolást építeni egy regisztrációs rendszerbe. Mindez főleg annak fényében kellemetlen, hogy egy reddites poszt tanulsága szerint az ellenőrző felület fejlesztése már február elején megkezdődött.