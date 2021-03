Álhírnek jelölte Gődény posztját a Facebook

A Facebook március elején jelentette be, hogy Magyarországon is elindul külső tényellenőrző programja, így hamarosan a magyar ajkú felhasználók is jelöléseket látnak a hamis, vagy részben hamis tartalmú posztoknál.

A jelek szerint a munka valóban megkezdődött: a Telex szúrta ki, hogy pénteken a koronaszkepticizmusáról elhíresült Gődény Görgy oldalának egyik posztja álhírnek lett jelölve. A problémás videó állítása szerint a pozitív koronavírus teszttel rendelkezők 99 százalékban nem mutatnak tüneteket, nincs világszintű halálozási többlet, és az orvosok és a kórházak jó pénzt keresnek a covidos pácienseken. A Rolf Kronnal készített interjúban elhangzó állítások nem újak, és közülük néhányat már korábban is megcáfoltak. A homeopata Kron azt állítja a videóban, hogy a Covid-19 egy „teljesen normális grippális” és minden évben előforduló “megbetegedési képet” mutat.

Az AFP oldalán közzétett részletes leírásból az is kiderül, hogy a szóbanforgó videó rendkívül népszerű a németek körében, a magyar verzió valamivel rövidebb, mivel kivágták belőle a riporter kérdéseit és pár nem kulcsfontosságú mondatot a válaszokból. Az AFP német nyelvű tényellenőrző csapata korábban már úgy találta, hogy a videó főbb állításai hamisak, félrevezetőek, vagy kontextusból kiragadottak.

Ahogy a tényellenőrző programot bemutató cikkünkben is írtuk: az álhírnek jelölt tartalmakat nem távolítják el a Facebook moderátorai, a felhasználókon múlik, hogy a figyelmeztetés ellenére elhiszik-e a leírtakat. A tartalom elérését viszont csökkentik, így az algoritmusok kisebb eséllyel emelik be mások hírfolyamába. Tehát nem összekeverendő a moderátori munkával.

A Facebook jelenleg több mint nyolcvan tényellenőrző partnerrel dolgozik együtt, Magyarországon az AFP francia nemzeti hírügynökség segít jelölni a félrevezető posztokat. A sajtótájékoztatón elhangzott, hogy a magyar nyelvű tartalmakat egyetlen magyar munkatárs kezeli majd, és hogy a külföldön már álhírként címkézett tartalmak magyar megfelelőit már könnyebb megtalálni.

A tényellenőri pozíciót betöltő Záborszky Ede a Telexnek elmondta: eddig összesen 2 tényellenőrző cikk jelent meg, amik fordítások. A Gődény által is posztolt, magyar feliratos Kron videót több mint 30 ezer ember osztotta meg összesen.