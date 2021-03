Egy anya kamuvideókkal akarta kirúgatni a lánya vetélytársait

A Pennsylvániában élő 50 éves Raffaela Spone-t azzal gyanúsítják, hogy deepfake fotókat és videókat készített a tinédzser gyermeke pompomlány vetélytársairól, amiket álnéven megosztott a fiatalok edzőivel, annak reményében, hogy ezt követően kirúgják őket a csapatukból – írja az ABC.

A deepfake fotók és videók lényege, hogy szoftverek segítségével az áldozatok arca másokról készült fotókra és felvételekre másolható, a technológia pedig már olyan fejlett, hogy sokszor könnyedén át lehet verni vele a mit sem sejtő áldozatokat. Spone a Hilltown Township város rendőrségének beszámolója szerint legalább három fiatalról készített ilyen kamuvideókat, amin úgy tüntette fel a lánya riválisait, mintha meztelenek lennének, innának és dohányoznának.

Mindezek mellett a The Philadelphia Inquirer arról is írt Matt Weintraub ügyészre hivatkozva, hogy a nőt azzal is gyanúsítják, hogy a Victory Vipers pompomlány csapat edzőinek küldött hamis felvételek mellett az áldozatait is zaklatta: álnéven olyan üzneteket küldött nekik, amikben arról írt, hogy öljék meg magukat.

Spone-t március 4-én letartóztatták,

miután az egyik lány szülei a nyár folyamán jelentették a hatóságoknak, hogy zaklató üzeneteket kap egy ismeretlen számról. Az ügyről beszámoló lapok szerint a nő lányának fogalma sem volt arról, hogy az anyja milyen módon igyekszik leszámolni a riválisaival a háta mögött.