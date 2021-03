Gamereknek szánt okosszemüveget villantott a Razer

A videójátékos kiegészítőkben és egyéb gamer hardverekben utazó Razer nem aprózza el az idei évet, hiszen sorra jelentik be az újabbnál újabb termékeiket: nemrég számoltunk be a Huntsman V2 Analog billentyűzetről és a Viper 8K Hz egérről, de a gyártó azóta leleplezett egy új webkamerát (Kiyo Pro), most pedig egy okoszemüveggel álltak elő.

A Razer Anzu névre keresztelt viselhető kiegészítő természetesen a játékosokat igyekszik megszólítani, és az ígéretek szerint beltérben 35 százalékos kékfény-szűrést biztosít, míg a szabadban 99 százalékos a védelem az UVA/UVB ellen. Ettől persze a szemüveg még nem lesz okos, ezt a titulust annak köszönhetően nyerte el, hogy a szárakban 16 milliméteres hangszóró kaptak helyet, méghozzá mikrofon kíséretében, így a kiegészítő zenehallgatásra, játékra is használható, és akár headsetként is funkcionálhat, akár a videóhívások során is.

A szárak érintésérzékenyek, tehát az egyes funkciók egyszerű mozdulatokkal elérhetők, ráadásul az IPX4 szabványnak megfelelő vízállóságot kapunk, így az Anzu a lakáson kívül is használható, akár nem virtuális sportokhoz is. Az eszköz akkumulátorai szintén a szárakban kaptak helyet, de külön-külön kell tölteni őket, és a gyártó ígérete szerint teli telepekkel akár ót órán is hallgathatunk zenét Bluetooth kapcsolaton keresztül, ami elvileg 60 ms késletetést biztosít.

Mindez persze nem olcsó mulatság, hiszen a Razertől rendelhető termék ára 200 dollár, tehát a jelenlegi árfolyamon, mindenféle egyéb költségek nélkül nagyjából 60 ezer forintot kell fizetni érte.