Így vásárolhatsz legálisan Windows 10-et kevesebb, mint 3000 forintért(x)

A Windows és Office már nagyon régóta része a munkánknak és a digitális életünknek. A Windows 10 és az Office 2019 széleskörben használatos, de a magas áruk miatt rengetegen kalóz verziót használnak valamilyen aktivátorral.

Hosszú évek óta, hogy a számítógép gyártók operációs rendszer nélkül árusítanak termékeket, ezért a már eleve előretelepített laptopok és PC-k akár 30 000 forinttal is drágábbak lehetnek. Sajnos a fentebb említett ingyen megoldásoknak elkerülhetetlen gyengeségei a támogatás hiánya, az elkerülhetetlen malware-ek és egyéb biztonsági kockázatok. Szerencsére van biztonságos megoldás is arra, hogy jóval olcsóbban juthassatok Windows 10 licenchez, ami elgondolkodtató lehet, hogy lecseréljétek a kevésbé biztonságos megoldásokat. Nézzük is meg, hogy hogyan juthattok gazdaságosabban Windows 10 kulcshoz.

Hozzáférés olcsó szoftverhez

A Microsoft szoftver kulcsok négy kategóriája a Retail (kiskereskedelmi) licenc, OEM (gyártói) licenc, Volume licenc és MSDN előfizetői kulcsok.

A Retail verzióval ellentétben az OEM kulcsokkal nagyobb mennyiségben kereskednek, ezzel pedig alacsonyabb ár is jár. Ezáltal az OEM licencek praktikus alternatívává váltak a legalitásuk és az alacsony áruk miatt. Most, hogy ezek elárasztották a piacot, eggyé váltak az alacsony ár és a spórolás fogalmával. Még így is különböző minőségű termékek keverednek az interneten, így a csalás és csalódás elkerülése érdekében továbbra is odafigyelés szükséges. Ettől eltekintve továbbra is léteznek megbízható eladók és webshopok. Érdemes odafigyelni az értékelésekre és a boltok hírnevére, mielőtt vásároltok.

A Keysworlds.com weboldala teljesen fehér, de ez nem csak azért van, hogy felfigyeljenek rá az emberek. Ha tovább vizsgáljátok láthatjátok, hogy több kategóriában is árulnak szoftvereket. Az ár versenyképes, és teljesen jogszerű Windows 10-hez juthattok kevesebb, mint 3000 forintért. De ott van még a Microsoft Office 2019 Professional Plus irodai programcsomag is, ami alig több, mint 10 000 forint, és az Office 2016 még ennél is jóval olcsóbb. Ha szükség lenne rá, még 1 éves Avast Internet Security előfizetést is vásárolhattok.

Tavaszi vásár a KeysWorlds.com webshopban

Exkluzív ajándékként a 24.hu olvasóinak, a KeysWorlds tavaszi akciója során 50% kedvezménnyel kedveskedik. Csak használjátok a BCD50 kuponkódot bármelyik szoftver kosárba helyezése után, hogy érvényesítsétek az alacsonyabb árat.

A Microsoft termékei tökéletesek rengeteg területen az oktatástól a tervezésig vagy akár bármilyen más professzionális felhasználásra. Amikor a hatékonyság elengedhetetlen, akkor az időmegtakarítás a legfőbb célunk. A piacon rengeteg különböző termék próbál meggyőzni titeket, de az olcsósított Microsoft termékek mindig jó megoldások lesznek.

Hogy lehet ilyen olcsó? Mit kell erről tudni?

Fontos tudni, hogy kétféle licenc van, a kereskedelmi, amit a Microsoft webshopjából is meg lehet vásárolni és az OEM, ami az Original Equipment Manufacture (eredeti berendezés-gyártó) rövidítése. Funkcionalitásában mind a kettő ugyanazt tudja.

Az Európai Unióban teljesen legálisan lehet használt szoftvert értékesíteni az Európai Bíróság döntése értelmében.

Különbség van viszont a támogatás és a felhasználás terén a két verzió között. A kereskedelmi verziót lehet több számítógépen használni, míg az OEM változat ahhoz a hardverhez kötődik, amelyiken először aktiválták.

A KeysWorlds.com webáruház úgynevezett OEM licenceket árul. Ezeket azok a cégek vették meg – a kereskedelminél kedvezőbb áron – a Microsofttól, amelyek összeszerelik például a PC-ket, laptopokat. Egyes OEM példányokat nem használnak fel az eredeti vevők, hanem kereskedelmi forgalomba kerülnek.

A KeysWorlds.com naponta nagyjából 1500 licencet ad el világszerte, tehát percenként vesznek tőlük egyet. Garanciális visszatérítés pedig csak az esetek 1 százalékában fordul elő.

A rendelés után szinte azonnal érkezik egy e-mail a termékkulccsal. A szoftverekre egy éves teljeskörű garanciát vállal az eladó, bármilyen probléma esetén azonnal visszatérítik a vételárat. Amennyiben ezzel kapcsolatos ügyintézésre lenne szükség, a Keysworlds 24/7-es ügyfélszolgálatát a support@keysworlds.com email címen tudod elérni.

A fenti írás hirdetés, nem tükrözi a szerkesztőség vagy a kiadó véleményét, tapasztalatát, nem újságírói tevékenység eredményeképpen jött létre. A 24.hu teljesen függetlenül működik a Keysworldstől, és semmilyen tekintetben nem tudunk felelősséget vállalni ajánlataiért, illetőleg az ott bonyolított vásárlásokért.