Jézuska helyett hajó és tréler hozza az új autót

Szívet melengető ajándékok milliói kerülnek hamarosan a karácsonyfák alá, lesznek köztük apró, 3-4 nyomógombot tartalmazó, jellemzően műanyagból készült téglatestek is. Így néz ki manapság egy – klasszikus nevén – slusszkulcs. Néhány igazán szerencsés családnál vadonatúj autót hoz a Jézusk az idén. A fa alatt figyelő plüssmackó érkezéséről még viszonylag könnyen elmagyarázza kíváncsiskodó gyermekének a szülő, hogy a repülő szarvasok által húzott csodaszánon jött hozzájuk, majd át a kéményen a nappaliba, és így tovább.

Na de hogy került egy ilyen hatalmas ajándék a ház udvarára? A Vezess most bemutatja a gyárból kigördülő vadonatúj személyautók útját a kereskedéseken át a vevőkig. Összeállításunk nem csak az ünnepekre maguknak autót vásárlóknak lesz érdekes, kedves olvasónk, az ön járműve is így indult egykor útjára, akárhány éves ma.

Kigurulnak a gyárból a napfényre, majd speciális védőruhát kapnak

A Magyarországon újonnan forgalomba helyezett személyautóknak durván a kétharmada Európában készül, a többi legnagyobbrészt két távol-keleti országban: Dél-Koreában és Japánban. Sanszos, hogy a Mazda hirosimai gyára a legtávolabbi pont, ahonnan járműveket szállítanak hozzánk. Olyan távolságról beszélünk, amire autós út esetén a Google egyszerűen csupán ennyit ír, „sajnáljuk, nem találtunk autós útvonalat”. Repülővel 12 ezer kilométer a távolság, és bő 17 óra 15 percen keresztül tart az utazás, de itt és most mi személyautók százainak a Budapestre jutattásáról beszélünk.

„Szállítási körülményeinket leginkább a legyőzendő távolság, és az időjárási körülmények határozzák meg” – mondja a Vezessnek Burovinc Eszter, a Mazda hazai marketing- és PR-menedzsere. Autóikat természetesen hajóval szállítják Európába, ennek megfelelően indulás előtt alaposan felkészítik őket a gyárkaputól a magyarországi szalonig kerek két hónapon keresztül tartó utazásra.

A kasznijuk konzerváló viaszréteget kap a tengeri só támadása ellen, valamint több lemezfelület vastag fóliát. Utóbbi a motorháztetőt védi, a jármű tetejét (különösen, ha napfénytetős modellről van szó), szedánok esetén a csomagtér-ajtó felső részét is, a felniket mindig, illetve az ajtók széle szivacsréteget kap. Nehogy megsérüljön, ha esetleg rányitják valamire a szállítómunkások, amikor nyitogatják: beállnak velük a hajó gyomrába, vagy az út végén kiparkolnak belőlük.

Meglehetősen hasonló védelemmel látja el a Magyarországról a világ 123 (!) országába Suzukikat szállító esztergomi gyár is a Vitarákat. „A nagy szilárdságú, vékony fólia védi a kocsit a portól, a szennyeződésektől, valamint a szállítás során esetleg bekövetkező kisebb mechanikai behatásoktól is. Az alkalmazott felületvédelem jellegét elsősorban az autók szállítási távolsága, illetve a célország földrajzi és időjárási adottságai határozzák meg, nem pedig a szállítási mód” – állítja Bonnár-Csonka Zsuzsanna, a gyár kommunikációs vezetője. Amennyiben európai országba szállít a Komárom megyei üzem, csupán a motorháztetőt és a tetőt fóliázzák le.

Természetesen a járművek belsejének is makulátlan állapotban kell megérkezniük, akárhány fuvarozó cég munkatársa ült be az utastérbe az út egyes pontjain.

Számos márkánál fólia fedi a trendek szerint egyre méretesebb utastéri képernyőket, több cég ráhúzható fóliával óvja az ülések kárpitját, papírokat fektetnek a szőnyeges részekre. Egyes modelleknél a könnyebben sérülő fabetéteket is fólia védi, az MX-30-ban még a harmadik légkondi kijelzőjére is ragasztanak. Az utazó Suzukik kormányának a közepén pedig az álkrómos (műanyag) S-betű, azaz a márkalogó is kap egy kis nejlont.

A külső és belső védelem mellett pontos, gyártónként minimálisan eltérő szabályzat vonatkozik a folyadékokra és az abroncsokra. Legyen 35 fokos kánikula, vagy fedje 10 centis hó a gyár környéki hideg tájat a világ bármely távoli pontján, a kigördülő új személyautókat számos cég nyári gumival indítja útjára, például a Suzuki is. Ők fél liter speciális, etanol alapú fagyálló ablakmosó folyadékot töltenek szállítás előtt a járművek tartályába, szintén évszaktól és hőmérséklettől függetlenül. Jellemzően egyik gyártó sem tankolja tele a kocsik üzemanyag-tartályát, sőt, inkább az öt liter körüli minimális mennyiség a jellemző. Ez csak keveset változhat attól függően, hogy a szállítás során mennyit mozog majd saját lábon a jármű, például a hatalmas kikötőkben a hajók és mondjuk a vasúti síneken rá váró tehervonat szerelvényei között.

No de vajon ugyanazt a külső-belső védelmet kapja a legolcsóbb és a legdrágább személyautó? A Magyarországon öt különféle márkát forgalmazó Porsche Hungária (PH) egyértelmű igennel felel a kérdésünkre. Náluk „egy Audi A8 kívül természetesen ponyvát kap, belül pedig többet a fóliából, papírból és egyéb védőburkolatokból”.

Hajón, vonaton és kamionon utaznak – akár két hónapon át

A kontinenseket átszelő hajós szállítások rendkívül hosszúak, és iszonyatosan sokáig tartanak, egyes Suzukik akár öt hétig is utaznak. A Mazdák közel 20 ezer kilométeres vízi útja Hirosimából India alatt a Szuezi-csatornán át az antwerpeni óriáskikötőig tart, jellemzően hat hétig. Utána még két hete van a szállító cégnek, hogy a belga tengerpartról a magyar kereskedőkig leszállítsa a kocsikat.

Szinte minden jármű más-más felszereltségű a leendő tulaj konfigurációjank megfelelően, ezért nem csúszhat hiba a folyamatba, még véletlenül sem fordulhat elő, hogy valamelyikük rossz országba érkezik. Ezt a célt szolgálja a szélvédőn belül lógó adatlap, minden fontos szállítási adat szerepel rajta, valamint a konkrét jármű jellemzői. Az autó vonalkódja, alvázszáma, gyártási ideje, a célország, és azon belül a konkrét kereskedő. Plusz a rendelési kód, és a pontos felszereltség is.

Európán belül kétféle autó-fuvarozási mód létezik, a tréleres kamion és a vonat. Több szempont dönt arról, hogy mikor melyiket használják, és újabban nem csak földrajzi. „A szállítást a gyártó rendeli meg, így ő dönti el, hogy melyik relációt milyen fuvarozási móddal kívánja kiszolgálni. A vasút előretörőben van, annak jobb környezetvédelmi paraméterei, valamint a kedvezőbb fajlagos energia-felhasználása miatt. A gyári CO2 kvótába ez a gazdasági tevékenység is beszámít, és a vasút CO2 emissziója sokkal kedvezőbb” – magyarázza a szigorú EU-s előírások miatt egyre fontosabb szempontot Tóth Beatrix, a PH PR-munkatársa.

Közúton legnagyobbrészt neves logisztikai cégekkel szerződnek a márkák, a Mazdákat például a Höldmayr szállítja. A munkatársai előírás szerint kizárólag kesztyűben érhetnek a négykerekűekhez, míg a Volkswagen-konszern termékeit fuvarozó vállalatnál a kocsikat mozgató személyzet öltözetére is komoly előírások vonatkoznak. Derékszíjon fityegő ökölnyi kulcstartóval senki nem léphet a ma már átlagosan 5-15 millió forintnyi értéket jelentő, vadonatúj személyautók közelébe.

A kontinensek közötti hajós szállítások 4-6 hetes időtartamával szemben a Mazdák „Antwerpen dealer-ideje” egészen pontosan nem is két hét, hanem 11 nap, a Suzukik viszont kontinensen belül 1-3 nap alatt megérkeznek bárhová, köszönhetően annak, hogy Európa földrajzi közepén fekszünk.

A VW-csoport németországi gyárából kamionnal 2 munkanap, vasúton jellemzően átlag 4 nap az út a magyar kereskedésekig „az irányvonat képzése” miatt. Először a gyűjtőhelyre továbbítják (szintén vasúton) a járműveket, onnan aztán már csak 1,5-2 nap a célig.

Mi történik velük a kereskedésbe érkezés után?

Közel 500 darab hazai márkakereskedésbe érkeznek meg így az új személyautók, évente 120-150 ezer darab. Német Audik például Mexikóból is, svéd Volvók pedig az Egyesült Államokból is. A leparkolt járművek egy része konkrét megrendelésre érkezett, jellemzően 2-4 hónappal korábban megkötött szerződés alapján, ezért már nagyon várja egy-egy magánszemély, család, vagy éppen egy flottavásárló cég. Velük ellentétben rengeteg autó csak azért kerül be az országba, mert a kereskedőknek elő van írva, hogy miből mennyit kell beszerezniük. Ezek egy részével beállnak a szalonba, csillogóra polírozzák őket, míg másik részükkel hátra parkolnak, az épület mögötti telephelyre. Ott várják sorsukat, hogy a kereskedés értékesítői minél hamarabb vevőt találjanak rájuk.

Ez a folyamat akár hónapokig is eltarthat, de az sem számít ritkaságnak, ha egy évnél hosszabb ideig állnak bizonyos vadonatúj járművek a dealerek telephelyén. Minden bizonnyal száznál több 2019-es évjáratú, de nullkilométeres személyautót is össze tudnánk számolni ma, 2020 decemberében a különböző márkák netes apróhirdetéseit böngészve, fél óra alatt.

Látszólag semmi nem történik az évszakokon át a szabad ég alatt porosodó értéktárgyakkal, de ez nem így van. A Volkswagen-csoport márkáinál (a VW és az Audi mellett Škoda , Seat, Cupra) telepi karbantartásnak hívják a precíz időintervallumokat, és konkrét teendőket tartalmazó listát, aminek elvégzett elemeit dokumentálni kell minden járműre vonatkozóan. Ez a folyamat kiterjed az akkumulátorokra, az abroncsokra, az ablakmosó folyadékra, valamint az egyre nagyobb számban érkező hibridek és villanyautók nagyfeszültségű aksi-csomagjára is.

Hogyan készítik fel az autókat a vásárlóknak való átadás előtt?

A nagy utazás utolsó állomása következik, minimálisan négy hónap eltelt a köznyelvben természetesen még mindig vadonatújnak mondott személyautó életében a gyárból való kigördülés óta. Pedig mint e cikk olvasói már tudjuk, simán előfordulhat, hogy immár 12-14-16 hónapos a még mindig nullkilométeres jármű. Utóbbi állításról is már tudjuk, ez sem igaz szó szerint, hiszen minden kocsi mozgott pár kilométert ide-oda gyártelepen, kikötőben, dokkban, vasútállomáson és így tovább. Az átvételkor soha nem nullát mutat a műszerfal kilométer-számlálója.

Az átadás – sokak számára örökké emlékezetes – perceit természetesen szintén szigorú protokoll szerinti felkészítés előzi meg, amit a Mazdánál PDI-nak hívnak. Még egyszer megtisztítják a kasznit, leveszik a belső fóliákat, ellenőrzik az akkuműködést, beteszik a biztosítékokat, ellenőrzik a fényszórókat, beprogramozzák a központi multimédiás rendszert. Beteszik a megrendelt szőnyegeket, kiegészítőket, decembert írnak, így felrakják az évszaknak megfelelő téligumi szettet is. Ellenőrzik a folyadékszinteket, olajszintet, a hűtővizet, az ablakmosó tartályt feltöltik fagyálló folyadékkal, guminyomást mérnek.

Természetesen az üzemanyag-tartályba is kell benzin vagy gázolaj, de csak annyi, hogy megnyugtatóan mozgatható legyen a jármű, jellemzően a szalonok sem töltik csurig a nagyobb méretű személyautóknál akár 60-70 literes tankokat. Az elektromos meghajtásúakat viszont teljesen feltöltve illik átadni.

Néhány kereskedő még a rádiót is beállítja a vásárló kedvenc csatornájára, ha mondjuk az általa korábbról ismert vevő már a második Mazdáját veszi

– mondja Burovinc Eszter.

Amikor ez kész, behívják az ügyfelet, hogy szemrevételezéssel igazolja, valóban erre a konkrét termékre gondolt a megrendeléskor. Utána indul a forgalomba helyezés, az esetleges finanszírozás intézése, fizet a magánszemély, avagy flottás ügyfél. Utána ismét papírmunka következik, biztosítás, okmányiroda, rendszámfelhelyezés, és az olyannyira régóta várt átadás időpontjának az egyeztetése.

Az átadáskor természetesen elmondják a márka munkatársai, hogy mit kell tudni az évről évre egyre hosszabb garanciával kapcsolatban (ami a jármű több elemére eltérő időszakokat tartalmazhat), beszélnek az első kötelező szerviz időpontjáról.

A meglepetés

Saját elmondása szerint az egyik magyar celebritás eddigi élete során immár 22 darab új Mercedest vásárolt magának, így neki nem újdonság, amiről most írunk. Számos dealer ugyanis kisebb-nagyobb ajándékot ad a jármű mellé a márkától először vásárlók legnagyobb meglepetésére. Ezek a kocsi sokmilliós vételárához képest minimális értékűek, inkább csak kedves gesztusnak szánják az értékesítők, hogy még jobb érzése legyen azon szerencsés vevőknek, akik eljutnak egy új személyautó megvásárlásáig.

Gyakran egy palack jó minőségű bor is megteszi a hatását, de a Mercedeseknél például központi ajándék jár, ráadásul egy igazi élmény. A tulajdonos részt vehet egy félnapos vezetéstechnikai tréningen a saját autójával a Zsámbéki Drinig Camp-ben. Aki járt már ilyenen, azt mondja, felejthetetlen élmény a saját kocsija határait feszegetni egy profi instruktor iránymutatásai alapján.

Az ötletességi versenyt talán mégis a Mazda kreatívjai nyerik. Egyrészt baglyos bögrét kapnak a vásárlóik, mert a bagoly a japán kultúrában a szerencsés út jelképe, azonban egy postán küldött csomagjuk az igazi meglepetés. Ez egy „beszélő doboz”, mely kinyitásakor megköszöni a vásárlást, és különösen azt, hogy a tisztelt ügyfél a márka mellett döntött.