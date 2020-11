Észrevétlenül húzhatják le pénzzel ezek a mobilalkalmazások

Több olyan kártékony alkalmazást is találtak az Avast biztonsági cég szakértői a Google Play áruházban, amelyek a Minecraft című játékhoz készült moddoló programoknak álcázták magukat, ám valójában úgynevezett fleeceware appok voltak. Az átverős szoftverek fejlesztői az áruház azon modelljével élnek vissza, hogy egyes ingyenes appok megadott próbaidő után automatikusan fizetőssé válnak.

A mobiljátékok kategóriája kifejezetten vonzó a csalók számára, mivel a gamerek szívesen vásárolnak maguknak skineket, háttereket, különféle virtuális termékeket. A módszer azért különösen veszélyes, mert a szoftverek önmagukban nem tartalmaznak kártékony kódot és vírust, nincs semmilyen gyanús jel (mondjuk felugró ablak), ezzel ellenben átverik a felhasználókat az indokolatlan összegekkel. A csalók jellemzően több hónap helyett mindössze pár napnyi próbaidőt szabnak meg, utána már szívják is le a pénzt.

Ez úgy valósulhat meg, hogy már az ingyenes időszakra való regisztráláskor is elkérik a bankkártya-adatokat.

Érdemes hát szkeptikusnak lenni az olyan szoftverekkel szemben, amiket például csak három napig lehet ingyen használni, és hetente kérik a pénzt. Ebben az esetben az értékelések átnézése sem elég, mert a fejlesztők rengeteg pozitív visszajelzést hamisítanak az alkalmazás adatlapján, hogy a negatív értékeléseket adó dühös károsultakat ellensúlyozzák a gyanú elkerülése miatt.

A felhasználók pedig maguk is figyelmetlenek, hiszen a felhasználási feltételekben is olvasható, hogy az összeg automatikusan levonásra kerül, ha nem mondják le a trial verziót. Sokan nincsenek tisztában azzal sem, hogy az app törlése nem jelenti azt, hogy egyben az előfizetést is lemondták, azt külön lépésben kell megtenni. Ehhez a Google Play áruház menüjében kell megkeresni az Előfizetések fület, itt nézhetjük meg, milyen feliratkozások aktívak éppen.

Az üzleti modellről bátran elmondható, hogy átlépi az etikai határokat, mégis sikeres. A felhasználók adott százaléka megfeledkezik a feliratkozás megszakításáról, és ha még csak a milliós letöltésekkel rendelkező programok letöltőinek kicsi szeletéről is van szó, ekkora összegek mellett busás pénz üti a fejlesztők markát.

A Minecrafthoz kapcsolódóan ezt a hét alkalmazást jelentették a szakértők a Google felé:

Skins, Mods, Maps for Minecraft PE

Skins for Roblox

Live Wallpapers HD & 3D Background

MasterCraft for Minecraft

Master for Minecraft

Boys and Girls Skins

Maps Skins and Mods for Minecraft

Amennyiben bármelyiket telepítette volna az eszközére, érdemes azonnal megnézni az aktív előfizetéseit a Google Play áruházban.

(Kiemelt kép: GettyImages)