Súlyos sebezhetőségeket javítottak a Google Chrome-ban

A Google két súlyos nulladik napi sebezhetőséget javított a Chrome böngészőben, amit a Google Threat Analysis Group (TAG) és a Project Zero biztonsági csapatai fedeztek fel. A két sérülékenységet támadók aktívan is kihasználták, a böngésző asztali és mobilos verziót is egyaránt érintette.

A vállalat nem osztott meg túl sok információt a résekkel kapcsolatban. Annyit tudni, hogy a CVE-2020-16009 kódnevű sebezhetőség távoli kódfuttatást tett lehetővé, ahogy a CVE-2020-16010 sebezhetőség is. Utóbbi kihasználásához egy másik, különálló biztonsági rés is feltétel volt a szakértők szerint.

A keresőcég azóta kiadta a szükséges javításokat, így érdemes meggyőződni róla, hogy a Chrome legfrissebb verzióját használjuk az eszközünkön.

(Kiemelt kép: Marjai János / 24.hu)