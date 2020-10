Orbán és más politikusok gyerekei is szerepelnek a kínai adatbázisban

A Szabad Európa múlt héten számolt be róla, hogy soha nem látott méretű adatbázis került elő, ami bizonyítja, hogy Kína az egész világra kiterjedő információgyűjtést és megfigyelést folytat. Az elemzők szerint ez az első közvetlen bizonyíték arra, hogy a kínaiak a saját határaikon kívül is megfigyelnek külföldi személyeket és intézményeket. Az adatgyűjtést végző, Shenzhen Zhenhua Data Information Technology nevű cégtől kiszivárgott adatokról szeptemberben kezdett írni a sajtó, és több száz magyarokra vonatkozó bejegyzést is tartalmaz. A Telex megszerezte a magyar célpontok listáját, nem sokkal később pedig a Szabad Európa is jelentkezett második cikkével.

Az Overseas Key Information Database (OKIDB, külföldi kulcsinformációs adatbázis) kicsivel több mint 700 magyarról tartalmaz adatokat, de a pontos számot nehéz megmondani, mivel lehetnek benne duplikációk, és nem magyar állampolgárok is. Továbbá mindössze a teljes adatbázis tizedének magyar szekciójáról van szó, így feltehetően ennél jóval több hazai személy került be. Az adatbázis az alábbi adatokat tartalmazza: közösségi profilok, üzleti adatbázisok linkjei, születési idő, telefonszám, e-mail cím, családi állapot, pártállás, egyeseknél képek, leírások, megjegyzések is arról, miért lehet érdekes az illető. Az információk mindenesetre nem túl naprakészek, a magyar bejegyzéseket 2018 július-augusztusában hozták létre, és októberében frissültek utoljára.

A Telex kiemeli, hogy

Orbán Viktor egyik lányától Botka László feleségéig számos politikusi családtag is szerepel az adatbázisban, de őket nem részletezhetik, hiszen nem közszereplők.

A két portál az alábbi neveket tárta fel:

Kubatov Gábor, Fidesz-pártigazgató

Fidesz-pártigazgató Budai Gyula, korábbi államtitkár

korábbi államtitkár Havasi Bertalan, Miniszterelnöki Sajtóirodát vezető helyettes államtitkár

Miniszterelnöki Sajtóirodát vezető helyettes államtitkár Hollik István , a Fidesz kommunikációs igazgatója

, a Fidesz kommunikációs igazgatója Kovács József, nemzeti információs államtitkár

nemzeti információs államtitkár Beneda Attila, család- és népesedéspolitikáért felelős helyettes államtitkár

család- és népesedéspolitikáért felelős helyettes államtitkár Szeneczey Balázs , a Kiemelt Kormányzati Beruházások Központjának vezérigazgatója

, a Kiemelt Kormányzati Beruházások Központjának vezérigazgatója Soltész Miklós, (KDNP) egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár

(KDNP) egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár Gondos Judit, közigazgatási államtitkár;

közigazgatási államtitkár; Dukai Miklós, önkormányzati helyettes államtitkár

önkormányzati helyettes államtitkár Kovács Zoltán, fideszes országgyűlési képviselő

fideszes országgyűlési képviselő Michl József, fideszes tatai polgármester

fideszes tatai polgármester Mátrai Márta (Fidesz) , az országgyűlés háznagya

, az országgyűlés háznagya Kunhalmi Ágnes , az MSZP társelnöke

, az MSZP társelnöke Molnár Zsolt, az MSZP pártigazgatója, az országgyűlés nemzetbiztonsági bizottságának tagja

az MSZP pártigazgatója, az országgyűlés nemzetbiztonsági bizottságának tagja Horváth Csaba , Zugló MSZP-s polgármestere

, Zugló MSZP-s polgármestere Hiller István , az MSZP korábbi elnöke, egykori oktatási és kulturális miniszter

, az MSZP korábbi elnöke, egykori oktatási és kulturális miniszter Szitka Péter , Kazincbarcika MSZP-s polgármestere

, Kazincbarcika MSZP-s polgármestere Burány Sándor, a Párbeszéd frakciójában ülő MSZP-s politikus

a Párbeszéd frakciójában ülő MSZP-s politikus Gerstmár Ferenc, LMP, veszprémi önkormányzati képviselő, korábban a pártja belügyi kabinetvezetője

LMP, veszprémi önkormányzati képviselő, korábban a pártja belügyi kabinetvezetője Gyöngyösi Márton, jobbikos európai parlamenti képviselő, a párt elnökhelyettese

jobbikos európai parlamenti képviselő, a párt elnökhelyettese Ángyán József, a Vidékfejlesztési Minisztérium parlamenti ügyekért felelős volt államtitkára

a Vidékfejlesztési Minisztérium parlamenti ügyekért felelős volt államtitkára Vantara Gyula , fideszes országgyűlési képviselő és 2006 és 2014 között Békéscsaba polgármestere

, fideszes országgyűlési képviselő és 2006 és 2014 között Békéscsaba polgármestere Nyitrai Imre, szociológus-szociálpolitikus, több Orbán-kormány alatt is szociális ügyekért felelős helyettes államtitkár

szociológus-szociálpolitikus, több Orbán-kormány alatt is szociális ügyekért felelős helyettes államtitkár Závogyán Magdolna , 2018 júniusáig kultúráért felelős helyettes államtitkár

, 2018 júniusáig kultúráért felelős helyettes államtitkár Cséfalvay Zoltán, a Nemzetgazdasági Minisztérium korábbi stratégiai államtitkára

a Nemzetgazdasági Minisztérium korábbi stratégiai államtitkára Poprády Géza, volt közigazgatási államtitkár

volt közigazgatási államtitkár Zámbori Mihály, volt helyettes államtitkár

volt helyettes államtitkár Hegmanné Nemes Sára, korábbi vagyonpolitikáért felelős államtitkár

korábbi vagyonpolitikáért felelős államtitkár Balázs Péter, volt külügyminiszter

volt külügyminiszter Székely Tamás, volt egészségügyi miniszter

volt egészségügyi miniszter Kuncze Gábor, az SZDSZ egykori elnöke, volt belügyminiszter

az SZDSZ egykori elnöke, volt belügyminiszter Békesi László, volt pénzügyminiszter

volt pénzügyminiszter Hagyó Miklós , Budapest egykori MSZP-s főpolgármester-helyettese

, Budapest egykori MSZP-s főpolgármester-helyettese Ipkovics György, volt szombathelyi MSZP-s polgármester

volt szombathelyi MSZP-s polgármester Gál. J. Zoltán, korábbi MSZP-s önkormányzati képviselő

korábbi MSZP-s önkormányzati képviselő Kumin Ferenc, a második Orbán-kormány nemzetközi kommunikációért felelős helyettes államtitkára

Rajtuk kívül több nagykövetet, valamint állami cégek, intézmények egykori és jelenlegi vezetőit is megtalálni, például Rigó Csaba Balázst, a Gazdasági Versenyhivatal elnökét, Borbély László Andrást, a Magyar Államkincstár pénzforgalmi elnökhelyettesét, BKV-vezéreket, vagy Hamvas Istvánt, az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. korábbi vezérigazgatóját.

