Elérhető az Android 11, ezekre a mobilokra jön

Több hónapnyi béta után a Google bejelentette az Android 11 első stabil kiadásának rajtját, ami első körben a szokásos módon a Pixel-készülékek tulajdonosait érinti. A Pixel 2, Pixel 3, Pixel 3A, Pixel 4 és Pixel 4A modellekre már útban is van a csomag. A keresőóriás emellett pár kínai gyártónak is elérhetővé tette a rendszert, köztük a OnePlus, Xiaomi, Oppo és Realme készülékeire érkezhet meg a frissítés béta buildje, de hogy milyen ütemezéssel, azt még egyelőre nem jelentették be a cégek. Eddig annyit tudni, hogy az elsők közt a OnePlus 8, OnePlus 8 Pro, Oppo X2, Reno 3, Realme X50 Pro és Xiaomi Mi 10 Pro mobilokon lehet számítani az új droidos szoftver érkezésére. A Google ígérete szerint a következő hónapokban még több partnerük lehetővé teszi a rendszerfrissítést, tehát a szokásos több lépcsős bevezetésről van szó.

Ugyan az Android 11 új fejlesztéseket ad a Google rendszeréhez, de a frissítés összességében kevésbé fókuszál a vadiúj funkciókra, inkább a már meglévőket finomítja, erről árulkodik a cég megjelenéskor közzétett videója is, és már a hét béta során is nagyrészét felfedték a tesztelők. Az újítások közül kiemelik, hogy a beszélgetések dedikált helyet kaptak az értesítési sávban, és a fontosnak jelölt beszélgetések a ne zavarj mód ellenére is feltűnnek a kijelzőn. Bevezették az úgynevezett buborékokat, melyeknek köszönhetően nem kell belépni a csevegőappokba, hogy más feladatok végzése közben is ránézhessünk az üzenetekre – gyakorlatilag a Facebook Messenger megoldását láthatjuk.

Emellé érkezett egy új vezérlőpanel az okosotthonos eszközökhöz, valamint a mobilon lejátszott médiatartalmakhoz, továbbá egy új kezelőfelület a képernyőmentésekhez. A biztonsági fejlesztések közt említhetők az egyszeri alkalmazásengedélyek, amelyekkel lehetővé válik, hogy egy app számára csak egyszeri jogosultságot adjunk meg bizonyos hozzáférésekhez.