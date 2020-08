Elképesztően vékony gamer laptopot villantott a Lenovo

Az ősz nemcsak az iskolakezdésről szól, de a hardvergyártók is ilyentájt villantják meg azon termékeiket, amik az év hátralévő részében érkeznek majd a piacra. Így tett a kínai Lenovo is, ami a legújabb táblagépei mellett lerántotta a leplet néhány laptopról is, a legújabb Yoga és Legion gépekről. Az újdonságok közül az utóbbi termékvonal képviselője, a Legion Slim 7i a legérdekesebb: egy gamer laptop, de olyan vékony kivitelben, amire a kifejezetten játékra szánt hordozható masináknál eddig nem nagyon volt példa.

Vékony, de bivalyerős

A gép becsukott állapotban mindössze 18 mm a legvastagabb részein, és emellé mindössze 1,8 kilogrammos súly dukál, ami egészen megdöbbentő, ha arra gondolunk, hogy pár éve a gamer laptopok még hatalmas és kifejezetten nehéz eszközök voltak. A Legion Slim 7i-nek ugyanakkor nemcsak a kialakítása figyelemre méltó, de az is, amit a mérnökök a burkolat alá zsúfoltak.

A Lenovo erőműve tizedik generációs i9-10980HK, i7-10875H, i7-10870H, i7-10750H és i5-10300H processzorral is kérhető, attól függően, mennyit kívánunk költeni, videókártyából pedig a GeForce RTX 2060 (Max-Q), a GeForce GTX 1660 Ti (Max-Q) és a GeForce GTX 1650 Ti jelenti az elérhető kínálatot, amit 8, 16 vagy 32 GB RAM egészíthet ki, méghozzá 512 GB, 1 TB vagy 2 TB SSD társaságában.

Kijelző tekintetében szintén adott a testreszabhatóság, hiszen a Legion Slim 7i három különböző változatban lesz elérhető: adott az 1920 x 1080 pixel felbontású, 60 Hz-es képernyő, ezt követi a már 4K-s (3840 x 2160 pixel) panel HDR-rel és 600 nit fényerővel, illetve a sebesség megszállottjai választhatják a szintén 1920 x 1080 pixeles, de 144 Hz-en üzemelő, 5 ms késleltetéssel dolgozó variánst is.

Egy kis Yoga

A Lenovo persze azokat sem hagyja cserben, akiknek a videójátékok helyett inkább a produktivitás fontos. Nekik szól a Yoga termékvonal két legújabb tagja, a Yoga 9i és a Yoga Slim 9i – utóbbi nemcsak abban különbözik a „nagytestvérétől”, hogy valamivel vékonyabb, ahogy azt a neve is sugallja, de a képernyő itt csak mindössze 180 fokban kihajtható. A 14 hüvelykes kijelző mindkét esetben lehet FHD (1920 x 1080 pixel), de elérhető a 4K-s verzió is, HDR támogatással és Dolby Vision minősítéssel.

Prémium kategóriás készülékről lévén szó, a készülékház alumínium, ami opcionálisan kérhető bőrbevonatú külsővel is, és meglepő érdekesség, hogy a klaviatúra alatti rész – ahol a csuklóinkat tartjuk – teljes egészében üveg, méghozzá egy középre pozicionált, a Lenovo szerint mindenféle okosfunkciókkal felvértezett touchpaddel. Bár ez a kivitel első blikkre meglehetősen exkluzívnak hangzik, arra azért már most kíváncsiak vagyunk, hogy ez a megoldás mennyire tesz jót a kezeinknek. Kérdéses továbbá az is, vajon a gyártónak sikerült-e elkerülnie, amit a legtöbb telefongyártónak nem, hogy az üveg felület ne gyűjtse veszett módon az alapjáraton nem túl gusztusos ujjlenyomatokat.

Ami a hardvert illeti, a Lenovo még nem árulta el, hogy pontosan milyen processzor kerül az új Yoga gépekbe, csupán annyit közöltek, hogy következő generációs Intel Core CPU-k lesznek, ami jó eséllyel arra utal, hogy a Yoga 9i és a Yoga Slim 9i már az új Tiger Lake lapkákkal kerülnek forgalomba, 8, 16 és 32 GB memóriával, háttértárból pedig a sima 9i esetében 2 TB, míg a Slimnél 1 TB lesz a határ.

Emellé 18 órás üzemidőt ígér gyártó, olyan finomságokkal kiegészítve, mint a WiFi 6, USB-C Thunderbolt 4 portok (a Slim esetében 3, a sima 9i-nél csak 2), illetve az sima 9i mellől nem hiányzik a stylus sem, amit még elhagyni sem lehet, hiszen szépen becsúsztatható a készülékházba, mikor épp nem használjuk.