A One Direction tagok után Simon Cowell is elbúcsúzott Liam Payne-től

Liam Payne 31 évesen, tragikus hirtelenséggel hunyt el október 16-án. A One Direction egykori énekese egy szálloda harmadik emeleti erkélyéről zuhant ki Buenos Airesben. A hivatalos tájékoztatás szerint a helyszínre eredetileg azért vonultak ki az egyenruhások, mert bejelentést kaptak egy agresszív férfiről, aki kábítószer vagy alkohol hatása alatt állhat.

Az énekestől azóta sorra búcsúznak közösségi oldalaikon a hírességek, köztük egykori bandatársai, Harry Styles, Louis Tomlinson, Zayn Malik és Niall Horan.

Liam Payne karrierjét annak idején a brit X-Factor egyik ítésze, Simon Cowell is segített beindítani: a fiatal énekesnek 14 éves korában azt tanácsolta, térjen vissza a tehetségkutatóba 2 év múlva, amit Payne meg is fogadott. Így alakulthatott meg 2010-ben a One Direction, aminek létrejöttében szintén fontos szerepe volt Cowellnek.

A producer nemrég ugyancsak az Instagram-oldalán búcsúzott el Liam Payne-től egy hosszabb posztban.

Mint írja, lesújtotta a fiatal énekes halála, akivel annak idején sok időt töltöttek együtt, utoljára tavaly találkoztak.

Tavaly eljöttél hozzám. Nem meetingre, csak leülni és beszélgetni. És felidéztük az együtt töltött szép időket. És milyen büszke voltál, hogy apa lettél. Miután elmentél, eszembe jutott, hogy még mindig az az édes, kedves fiú vagy, akit évekkel ezelőtt megismertem. Találkoztam a fiaddal, Bearrel. A mosolya a tiéd, ahogy a csillogás is a szemében. Nagyon büszke lesz mindarra, amit elértél. És arra, ahogyan elérted. Mindig úgy gondoltam ötötökre a bandában, mintha testvérek lennétek. És a mai üzeneteiket olvasva azt hiszem, hogy azok is voltatok. És most, Liam, látom, milyen hatással voltál sok emberre. Mert túl korán hagytál el minket. Nyugodj békében, barátom

– zárta sorait Cowell, részvétét küldve Payne családjának.